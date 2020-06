El BBVA plantea reforzar la marca España para rescatar al sector turístico

"La marca España y el turismo se retroalimentan. Es muy importante trabajar la marca España para la recuperación del sector turístico en nuestro país. España tiene que vender seguridad hacia fuera", ha destacado el country manager de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, en un encuentro digital con los consejeros delegados de los principales grupos hoteleros de España. Durante el encuentro, en el que también ha participado el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, se ha analizado la situación del sector hotelero tras la irrupción del covid-19, además de debatir sobre las medidas adoptadas en el 'Plan de Impulso al Sector Turístico' aprobado por el Gobierno. Los asistentes han señalado la necesidad de medidas más ambiciosas en términos de empleo, fiscalidad y planes de promoción para una rápida recuperación del sector.

Belausteguigoitia, tras destacar la fortaleza de la industria hotelera en España, ha hecho hincapié en que es muy importante dar apoyo a las empresas del sector con soluciones de liquidez y financiación. Desde mediados de marzo, alrededor del 20% de la financiación que el BBVA ha concedido a las empresas, ha ido destinada al sector turístico, ha señalado.

AYUDAS A FONDOS PERDIDOS

Para Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá, el futuro del sector hotelero pasa por ayudas a fondo perdido, por fiscalidad y por incentivos para que el consumidor viaje. Según el ejecutivo de Meliá, la pandemia es sobre todo una crisis turística y no se le está dando la importancia que se le debería dar. En este sentido, Simón Pedro, copresidente del Grupo Barceló, ha afirmado que es esencial atacar lo urgente y al mismo tiempo trabajar en lo importante. Y lo importante está muy relacionado con el plan de reconstrucción europeo con financiación europea, donde el turismo debería jugar un papel clave y donde deberíamos ser capaces de conseguir recursos relevantes para trabajar nuestro futuro.

Por su parte, Ramón Aragonés, de NH Hotel Group, remarcó la relación entre la situación económica en España y el turismo. El turismo no es nada más que un reflejo de la capacidad de consumo de la sociedad y, por tanto, si está baja, nosotros sufriremos. Invertir en turismo es invertir en la recuperación de este país, es un sector transversal porque todo lo que nosotros generamos beneficia a terceros. Sin embargo, y pese a la importancia del sector turístico en España, Felix Navas, consejero delegado de Catalonia, señaló que no hay ayudas directas al consumidor, al turista, como se hace con el automóvil. No se puede entender que haya sectores que se entreguen ayudas tan importantes y a un sector que tiene un peso tan importante en el empleo no tenga este tipo de ayudas.