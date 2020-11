BBVA vende su filial en Estados Unidos a PNC por 9.700 millones de euros

El BBVA ha acordado la venta de su filial en Estados Unidos a PNC, una de las mayores firmas de servicios financieros del país, por 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros) que se pagarán en metálico, cifra que supone casi el 50% del valor en bolsa del banco español por lo que la operación, subraya el BBVA, "crea un enorme valor para los accionistas".

La transacción es una de las de más envergadura en EEUU desde la crisis financiera del 2008. De hecho, la venta implica la creación del quinto banco comercial más grande de EEUU, con más de 550.000 millones de dólares en activos y sucursales que recorren toda la mitad este del país.

"Fortalecimiento y flexibilidad"



"Esta es una gran operación para todas las partes. PNC ha reconocido el enorme valor de nuestro negocio, nuestros clientes y nuestro gran equipo en EEUU, que formarán parte de un grupo financiero líder en el país", ha señalado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. "El acuerdo fortalece nuestra ya sólida posición financiera. Nos aporta mucha flexibilidad para invertir de forma rentable en nuestros mercados, impulsando nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a las economías en fase de recuperación, así como para incrementar la remuneración del accionista", ha añadido Torres.

En un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA ha explicado que el acuerdo alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P. El negocio excluido de la operación será transmitido por parte de BBVA USA Bancshares a entidades del grupo BBVA con carácter previo al cierre de la operación.

BBVA continuará desarrollando el negocio mayorista que realiza actualmente a través de su sucursal en Nueva York, ha añadido el banco.

BBVA espera que la operación genere un impacto positivo en el ratio de capital Common Equity Tier 1 ("fully loaded") del grupo de aproximadamente 300 puntos básicos y un resultado positivo neto de impuestos de aproximadamente 580 millones de euros.

Pendiente de autorización

El cierre de la operación, que está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes, se espera que esté cerrado a mediados de 2021.

El BBVA, que en el 2007 compró la compañía con base en Alabama Compass Bancshares, tiene más de 600 sucursales y unos activos de unos 100.000 millones de dólares en Estados Unidos.

PNC, que tiene un valor de mercado de unos 50.000 millones de dólares, aumentó sus fondos de financiación este año cuando vendió sus participaciones en la compañía de inversiones BlackRock por 15.000 millones de dólares. Con esta operación, PNC, con sede en Pittsburgh (Filadelfia) podrá expandir su negocio de banca tanto comercial como empresarial.

Fusiones escasas en EEUU

Las adquisiciones de grandes bancos han escaseado desde la crisis de 2008, con pocos actores dispuestos a poner a prueba el clima político del país, que además se han mostrado precavidos ante la aplicación de nuevas regulaciones sobre los grandes bancos.

A ello se une que la antigua motivación de añadir sucursales tiene menos peso en la actualidad dado que muchas de las actividades bancarias ahora suceden en internet y los clientes tienen menos ataduras con las oficinas físicas de los bancos.

Sin embargo, las entidades regionales se han visto presionadas por los beneficios que han estado registrando grandes bancos nacionales como JP Morgan Chase o Bank of America, que han estado atrayendo a la clientela con nuevas aplicaciones móviles y extensas redes de sucursales.