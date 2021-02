El BCE sorprende con un tuit críptico por el día de los enamorados

"Las rosas son rojas, las violetas son azules. Mantendremos las condiciones de financiación favorables. Hasta que la crisis termine". De esa manera quiso este domingo el Banco Central Europeo (BCE), a través de la red social Twitter, felicitar el día de San Valentín. El resultado fue a última hora de la tarde al menos 1.400 millones de comentarios, 4.100 retuiteos y 7,1 corazones de apoyo. Pero todo envuelto en una cierta sorpresa por el inusual mensaje en una cuenta que tiene más de 600.000 seguidores pero que no suele tener muchas respuestas activas en las redes sociales. Los internautas no supieron interpretar la primera parte del tuit, aunque para muchos resultó sorprendentemente sexista para una institución, presidida por Christine Lagarde, caracterizada siempre por la moderación en sus mensajes públicos.

Roses are red

Violets are blue

We’ll keep financing conditions favourable

‘Til the crisis is through#ECBmyvalentine #ValentinesDay