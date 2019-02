El bloqueo de cuentas irrita a la comunidad china de España

La ley contra el blanqueo de capitales tiene la culpa. Eso dicen los bancos. No hay ningún matiz de «discriminación», agregan, en contra de lo que sostienen cerca de 5.000 ciudadanos chinos que han visto cómo la entidad financiera les bloqueba sus cuentas en los últimos días, después de que estos no acudieran a su oficina para ratificar la información que les solicitan las entidades financiera, en virtud de la actualización de los datos bancarios que impone esa ley.

Lo cierto es que los ciudadanos chinos de Usera, el distrito madrileño que concentra la mayor comunidad de España de esta nacionalidad, se plantean acudir a la justicia de forma colectiva e individual para denunciar la presunta «discriminación» que aseguran estar sufriendo de diversas entidades bancarias ante el bloque masivo de sus cuentas.

La presidenta de la Asociación para la Protección y Asistencia Legal a los Comerciantes Chinos en España, Helena Xian, dice que desde agosto miles de compatriotas han sufrido el bloqueo de sus cuentas bancarias, algo que se está produciendo «sin motivo». De hecho, varios centenares de personas de este colectivo se manifestaron ayer en Madrid para denunciar esta situación. El BBVA es uno de los bancos que han paralizado los depósitos de las cuentas de numerosos ciudadanos chinos. Fuentes de esta entidad bancaria señalaron que «algunos clientes, con independencia de su nacionalidad», se han visto afectados en el marco del proceso de revisión de documentación de acuerdo con la legislación vigente en materia de blanqueo de capitales.

«Si la documentación no está completada se activa el proceso, pero se hace con antelación suficiente. Una vez que el cliente entrega la información completada, la situación se regulariza», recalcaron. No obstante, reconocieron demoras en algunas oficinas para atender las reclamaciones sobre este tema ante la gran cantidad de afectados. «Se les envía una comunicación para que acudan a la oficina a actualizar los datos. Si en 90 días no se personan, hay que bloquear la cuenta», explicaron en el banco.

Xian, sin embargo, señaló que «se están bloqueando las cuentas a comerciantes, estudiantes, mayores... a gente de todo tipo». «Y se hace por discriminación por nuestra nacionalidad», aseveró. Además, se quejó de que clientes están aportando la documentación requerida pero se les está exigiendo que cancelen sus cuentas. Ante ello, están estudiando acciones colectivas e individuales para ir al Constitucional en amparo a sus derechos. No es algo que solo esté ocurriendo en Usera, sino que se extiende en el resto de España. «No pueden abrir sus cuentas desde el 2018. Podría ser una orden del Banco de España, pero no lo dicen. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin dinero?», ha señalado.

El portavoz de la Asociación Española de Banca, José Luis Martínez Campuzano, declaró que «la normativa de prevención de blanqueo de dinero impone la obligación a los bancos de extremar la vigilancia y el control de cualquier cliente para impedir que los bancos sean utilizados para el blanqueo de dinero». Asimismo, recordó que todos los bancos están obligados a pedir a sus clientes, con independencia de su nacionalidad, la documentación actualizada que marca la normativa. No obstante, el BBVA ha decidido flexibilizar su operativa y desbloquear las cuentas, mientras que se le da más tiempo a los clientes a aportar la documentación necesaria.