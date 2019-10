La bolsa del 18 de octubre del 2016

El Ibex 35 ha reaccionado con una alta volatilidad al hecho de que los negociadores de Reino Unido y la Unión Europea hayan llegado a un acuerdo para la salida amistosa tras 46 años formando parte de la organización. Sin embargo, no son todo buenas noticias, ya que a Boris Johnson le queda el trabajo más duro, lo que no pudo lograr su predecesora Theresa May, que es ratificar el acuerdo en el Parlamento británico.

Al margen del tema 'brexit', destaca la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Y, de momento, vienen positivos. Este jueves ha sido el turno de Morgan Stanley, que sorprendió al mercado tras ganar un 3% más que lo esperado por el consenso del mercado. También ha presentado resultados Philip Morris International, que ha superado expectativas, pero ha visto cómo sus acciones caían alrededor de un 1% a media sesión tras revisar a la baja las estimaciones para el próximo año.

En conjunto, la desión ha sido desigual en las bolsas europeas. Mientras que el DAX alemán se dejaba un 0,12%, el CAC francés ampliaba pérdidas al final de sesión hasta el 0,42%. El Footsie inglés terminaba con subidas del 0,20%. Dentro del Ibex, que cedió un 0,50%, hasta los 9.340 puntos, el podio en la jornada fue para Siemens Gamesa (2,16%), Aena (2,09%) y Ferrovial (1,96%).