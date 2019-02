Byzness, información económica para nuevos consumidores

Los nuevos consumidores de información económica han crecido con la crisis y están transformando el mundo empezando por sus finanzas. No compran un coche, lo comparten. Alquilan habitaciones en su hogar no solo para ganar un sobresueldo, también para conocer a gente. Pagan una cuota mensual para acceder a un catálogo infinito de música o vídeo. Aprenden con videotutoriales y enriquecen su currículo con MOOC (massive open on line courses). Crean empresas o proyectos profesionales que financian con crowdfunding. En definitiva, dan gran valor a las experiencias y buscan que la forma de gestionar su dinero refleje quiénes son y qué quieren.

Hasta ahora, no había ningún medio en el mercado en lengua española que estuviese pensando para este público, que ya es numeroso, que consume de forma diferente y que está dejando de ser alternativo para ser mainstream. Del deseo de acompañar a estos lectores nace Byzness: un medio de comunicación económico, 100% digital, creado por el Grupo Zeta y formado por periodistas financieros con experiencia en periodismo digital, así como en radio, tele, prensa y redes sociales.

Byzness, coordinado por Agustina Barbaresi, quiere conectar con los que están interesados en la economía sin saberlo, sin comprender las implicaciones que tiene en su día a día: los que quieren estar al día de las nuevas tecnologías y la innovación, los emprendedores y creadores de start-ups, los que tienen dificultades para hacer crecer sus ahorros o los que quieren aprender cómo invertir, los que buscan un cambio o reinvención profesional o los que abogan por un mundo más sostenible y responsable. La nueva cabecera se dirige a la generación Y (millennials) y también a parte de las generaciones Z (posmillennials o centennials) y X. Es decir, sus lectores tienen entre 20 y 45 años.