La cadena de tiendas Marks and Spencer anuncia 7.000 recortes de empleo

La cadena minorista británica Marks and Spencer ha anunciado este martes que eliminará 7.000 puestos de trabajo durante los próximos tres meses debido al impacto de la pandemia y la drástica caída en la afluencia de público a las tiendas. El grupo, que emplea a más de 80.000 personas en todo el mundo, explica en un comunicado que estas reducciones de plantilla se realizarán principalmente de forma voluntaria o mediante jubilación anticipada.

Marks and Spencer pretende adaptarse al cambio de hábitos de consumo, que se ha acelerado con la crisis sanitaria, y centrarse en sus actividades 'on line'. Los recortes de empleo afectarán principalmente a las tiendas del Reino Unido o incluso al personal de gestión, especifica Marks and Spencer, que también prevé crear puestos de trabajo en las ventas por internet.

"En mayo anunciamos que aprenderíamos de la crisis, aceleraríamos nuestra transformación y nos convertiríamos en una empresa más ágil en un mundo donde los hábitos de consumo definitivamente han cambiado", dijo Steve Rowe, CEO del grupo. "Hoy anunciamos propuestas para flexibilizar aún más nuestras operaciones en nuestras tiendas y nuestras estructuras de gestión", dijo.

Marks and Spencer también dio a conocer cifras de actividad a la baja este verano con una caída del 10% en las ventas entre principios de junio y principios de agosto. Sobre todo, la marca está encontrando dificultades en su rama de ropa y productos para el hogar, que ha sido su mayor problema durante años y cuya facturación cayó un 29,9% durante el período. Estimó que estos negocios se ven afectados por el distanciamiento físico y la caída de entradas en sus tiendas o centros comerciales del centro.

Las ventas 'on line' en esta rama aumentaron el 39,2%, gracias en particular a sus inversiones para incrementar sus capacidades de distribución. Marks and Spencer también está observando un cambio hacia la compra de ropa de ocio o de ocio debido al uso del trabajo desde casa por parte de un gran número de personas en el Reino Unido. Sus ventas en alimentos crecieron un 2,5% durante el mismo periodo.

Marks and Spencer ahora depende en gran medida de los primeros pasos de su asociación con el distribuidor de alimentos en línea Ocado a partir de septiembre. Esta será la primera vez para la marca, que hasta ahora ha estado ausente de las ventas de alimentos en línea, a diferencia de muchos de sus competidores.