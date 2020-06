CaixaBank despliega cajeros con reconocimiento facial en toda España

CaixaBank ha iniciado en toda España el despliegue de los cajeros dotados de tecnología de reconocimiento facial, con cámaras y software capaz de validar hasta 16.000 puntos del rostro del usuario, lo que garantiza una identificación totalmente segura, según ha asegurado la entidad este sábado en un comunicado.

Se trata del primer sistema puesto en marcha en el mundo por una entidad financiera para realizar reintregros reconociendo al usuario a través de la imagen captada por la cámara del terminal y sin tener que introducir manualmente el PIN.

El plan de expansión tiene como objetivo llevar esta tecnología a más de 30 oficinas de toda España, de manera que todas las comunidades autónomas dispongan, como mínimo, de una oficina dotada con este sistema. El parque total de cajeros con reconocimiento biométrico de CaixBank superará los 100 terminales.

Actualmente, la entidad cuenta con algunos de estos cajeros en funcionamiento en varias oficinas de Barcelona y en centros 'flagship all in one' de Barcelona y Valencia.

Cuando culmine el plan de expansión, previsiblemente a mitad de julio del 2020, CaixaBank dispondrá de una de las mayores redes de cajeros del mundo, dotada de tecnología de reconocimiento facial aplicada de forma comercial y del único en el que este sistema biométrico cuenta con un nivel de seguridad suficiente como para permitir realizar reintegros sin utilizar el PIN.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha destacado que CaixaBank trabaja con un modelo de innovación en el que la tecnología está "al servicio de la experiencia del cliente para dar el mejor servicio".

Reducir el contacto físico

También ha asegurado que "la seguridad y agilidad en las transacciones son claves" y que la incorporación de la tecnología biométrica en los cajeros ofrece múltiples ventajas en estos dos ámbitos.

Ha explicado que, en el contexto del covid-19, este proyecto cobra "especial relevancia" ya que permite reducir el contacto físico de los clientes con la superficie de los cajeros, lo que contribuye a reforzar la seguridad de uso de las terminales.

El sistema, premiado por The Banker, como uno de los mejores proyectos de innovación bancaria en el 2019, es el único del mundo con un nivel de seguridad suficiente como para realizar reintegros sin introducir el PIN.