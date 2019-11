Calviño no ve baja la indemnización

La ministra de Economía, Nadia Calviño, enfrió las posibilidades de que una de las primeras medidas del hipotético Gobierno que puedan constituir junto a Unidas Podemos sea el modificar los costes del despido. Así lo manifestó ayer en una entrevista en Radio 4, en la que consideró que actualmente los 20 días de indemnización por año trabajado no es uno de los costes de despido más baratos de Europa.

«Que se considere que esto es muy barato es relativo. Cuando hacemos una comparación internacional, nuestro país no sale particularmente bajo [en este aspecto de la normativa laboral]», argumentó la ministra en los micrófonos.

Unas palabras que provocaron el rechazo frontal por parte de los sindicatos con representación mayoritaria entre los trabajadores. «Cuando hable de Europa que no hable al por mayor, […] hay elementos que se contraponen en algunos países que casi hacen imposible que se pueda proceder al despido. Y, por tanto, aunque la cuantía económica puede parecer a primera vista que es más baja, en realidad el sistema impide que se puedan producir los despidos», le respondió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. «Conviene que dejemos de lado la propaganda».

«El problema de España es que, más allá del coste de la indemnización por despido, las empresas recurren a él para ajustar sus plantillas o para ajustar su tiempo de trabajo», declaró el líder de CCOO, Unai Sordo. El dirigente añadió que la alta temporalidad empuja a la baja las indemnizaciones a pagar por las empresas, ya que muchos cesados acumulan poca antigüedad.

La posible futura vicepresidenta del Gobierno aseguró, además, que si finalmente se constituye un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, no le «asusta» trabajar con «personas que ven la vida diferente, eso enriquece y refleja la realidad de nuestro país», afirmó Calviño, quien indicó que no es la primera vez en la que se encuentra en esa situación. «Los puntos de coincidencia (con Unidas Podemos) son más importantes que los que nos separan. Si no, no habríamos podido llegar al preacuerdo de Gobierno».

Preguntada sobre cómo casa una política económica alineada con las recomendaciones de los organismos internacionales con un Gobierno formado con Unidas Podemos, Calviño señaló que el Ejecutivo de Sánchez lleva 17 meses gobernando con la misma agenda de política económica y con el apoyo de UP.