Calviño valora las previsiones de Bruselas como 'positivas' para España

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha valorado positivamente las previsiones de otoño de Bruselas (2,6% en 2018 y 2,2% en 2019), a pesar de que la Comisión Europea las haya empeorado respecto al verano, puesto que están "alineadas" con las previsiones del Gobierno (2,6% en 2018 y 2,3% en 2019). Calviño, además, ha señalado que algunas normas como las nuevas figuras impositivas- no estaban en el plan presupuestario enviado a Bruselas, lo cual sitúa a España en una situación "especial" respecto al resto de países.

Nadia Calviño ha hecho estas declaraciones a los medios al término de la jornada anual de competencia que se celebró en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en la que sostuvo que las previsiones de la Comisión Europea "confirman que seguiremos creciendo a buen ritmo y por encima de los países de nuestro entorno y de la zona euro".

Por su parte, respecto al déficit, Calviño ha recordado que España se encuentra "todavía en el brazo correctivo del pacto de estabilidad y crecimiento" por lo que espera terminar el año con un déficit público por debajo del 3% para salir del brazo correctivo el año próximo. No obstante, la ministra ha justificado que el plan presupuestario enviado a Bruselas no incluye algunas normas como las nuevas figuras impositivas por lo que España está en una situación "especial" respecto al resto de países. "La Comisión Europea ha valorado las medidas pero parcialmente porque no tienen toda la información al respecto", agregó la ministra.

Sobre las hipotecas

Preguntada por la posibilidad de que los bancos repercutiesen el coste del impuesto después de que el Gobierno haya decidido modificar el reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, Calviño no quiso adelantarse a los acontecimientos y señaló que en España el mercado hipotecario goza "de una gran competencia". "Las entidades financieras, como todo los operadores económicos, están sujetos a la normativa. Existe una prohibición clara de clausulas abusivas o comportamientos abusivos", concluyó.

Calviño además aseguró que el Gobierno está trabajando en una autoridad independiente de defensa del consumidor financiero sobrre la base de un modelo que reuniría las funciones del Banco de España y la CNMC y "si se puede" reforzaría esas funciones en el futuro.