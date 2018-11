Carlos Slim propone elevar la edad de jubilación a los 75 años

El magnate mexicano y primer accionista de la empresa española FCC, Carlos Slim, considera que "la gente debería jubilarse a los 75 años" para evitar "la quiebra de los Estados", según ha indicado en lo que se ha convertido en una especie de lista de propuestas sobre política pública durante su intervención en el XIX Foro Iberoamérica celebrado este viernes en Madrid.

Slim argumentó que al jubilarse a la edad de 75 años, las arcas públicas conseguirían 10 años más de aportaciones y 10 años menos de pago con lo que evitarían la quiebra en sus cuentas. Además, el empresario advirtió que la tecnología "hace que trabajemos menos" y por ello propuso también reducir la jornada laboral.

"Los americanos trabajan de 9 a 5, es decir, 40 horas semanales, si le quitamos el 'coffee break' y el tiempo que dedican a socializar, serían entre 30 y 32 horas, con eso la gente tendría muchas más calidad de vida y viviría más años", propuso Slim, antes de advertir que con más tiempo y más dinero cambiarían los empleos, aumentaría el turismo y el cuidado de la salud.

Renta básica

Para Slim la renta básica es "el camino" en el futuro, en tres vertientes, para estudiantes, para trabajadores sin empleo y para las personas mayores y discapacitados que no tienen un suelo mínimo. De esta forma, según el magnate, aquellas personas con menos recursos podrían acceder a la educación de forma autosuficiente y los que no tienen trabajo podrían entrar a trabajar en empresas.

Preguntado por la posibilidad de que una renta básica "acomodase" a sus receptores, Slim resolvió la cuestión diciendo que si él contratase a 800 personas como aprendices a las que el Estado les pagase durante un año, después de este tiempo, aquellas que hiciesen bien su trabajo serían contratadas y con ello pasarían del paro al mercado laboral.

Educación tecnológica

El magnate considera que la educación pasa por la tecnología, "no hay otra forma", dijo, así como que el nivel educativo de universidades como Havard o el MIT estará en Internet, por lo que la gente podría aprender desde su casa a través de la red y después acudir a la universidad para examinarse y que esta le dé una certificación por su conocimiento y no por su asistencia a clase. "Y por supuesto si soy bueno me querrán las empresas", añadió.

Por otra parte, Slim también propuso una reconstrucción urbana de las grandes ciudades para crear barrios "que permitan a la gente estudiar, divertirse y hacer cualquier actividad, caminando". "Es fundamental la reforma urbana para evitar los problemas de los automóviles", dijo.

Por último, Slim se centró en la pobreza como un "gran freno para el desarrollo" y agregó que "la mejor inversión es convartirla" con educación y empleo para quitar a las personas de la marginalidad e incluirlas en el desarrollo.

"Creo que va a ser brutal el cambio y lo que hay que hacer es conducirlo. No es un asunto de modelos sino de que los gobiernos tengan una visión de medio y largo plazo", concluyó.