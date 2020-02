Casi 5.500 empresas deben registrar un plan de igualdad

Un total de 5.452 empresas deberán negociar con la representación de los trabajadores y registrar ante la Administración un plan de igualdad antes del 1 de marzo. Así lo marca el real decreto aprobado en marzo del 2019 por el anterior Gobierno, que obliga a las compañías de más de 150 trabajadores en plantilla a tener un programa definido para promover la paridad y dar constancia de ello ante el Ministerio de Trabajo o la administración autonómica pertinente. La cobertura de estos nuevos planes se extenderá por más de un millón de trabajadores, según datos facilitados por CCOO a partir de las cifras de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Hasta el 1 de marzo del año anterior los planes de igualdad eran únicamente obligatorios para aquellas empresas con más de 250 empleados y no era imprescindible registrarlos ante la administración competente.

El anterior Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros previo al 8-M un real decreto con medidas urgentes para promover la paridad de género. Una de ellas era la extensión progresiva de la obligatoriedad de tener un plan de igualdad para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Este año les toca a las de más de 150; el 1 de marzo del 2021 será el turno de las de más de 100 trabajadores y en el 2022 para las de 50 trabajadores para arriba. Otro elemento que introdujo la reforma de Sánchez son los registros salariales obligatorios. Las empresas deben tener un archivo con los sueldos detallados que pagan a sus empleados y dar explicaciones si la brecha salarial en el conjunto de nóminas excede el 25%.

sin huelga por el 8-m / Este año no habrá huelga feminista a nivel estatal porque no existe unanimidad entre los diferentes territorios para convocarla. En este contexto, la Comisión 8-M estatal no lanzará una convocatoria conjunta ni hará un llamamiento global a las mujeres para que hagan huelga, algo que sí hizo en el 2018 y en el 2019.