CCOO convoca huelga en Renfe para el 15 de julio

El sindicato CCOO ha convocado huelga en los servicios de trenes de Renfe para el próximo 15 de julio. El motivo que aduce la central para justificar los paros es el no cumplimiento, según han manifestado en un comunicado este jueves, de las condiciones del vigente convenio colectivo. El resto de centrales con representación entre los trabajadores de este servicio público todavía no se han pronunciado sobre si secundarán o no los paros.

"Renfe incumple las tres materias troncales en los que se fundamenta el último convenio colectivo: empleo, jornada y salario", reza el comunicado sindical. CCOO considera que Renfe no está cumpliendo, entre otros, con su compromiso de rejuvenecer y renovar la plantilla de la empresa pública, para lo que cita los datos de personal facilitados al Comité General de Empresa. En el 2017 estaban registrados 13.723 trabajadores y, un año después, la cifra había bajado el 0,2%, en 29 personas, hasta los 13.694 empleados.

CCOO afirma en su comunicado que "no se descartan nuevas convocatorias de paros laborales durante el mes de agosto en Renfe que podrían extenderse a Adif si las negociaciones en curso sobre movilidad, empleo y externalizaciones siguen bloqueadas". Este sindicato ya amenazó en la Semana Santa de este 2019 con paros en Adif, aunque finalmente desconvocó las movilizaciones en aras de alcanzar un acuerdo.