CCOO: "La subida del salario mínimo no solo no destruye empleo, sino que lo crea"

La subida del salario mínimo no solo no destruye empleo, sino que lo crea, ha afirmado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de CCOO, Unai Sordo. En pleno toma y daca entre diferentes instituciones sobre cual ha sido el efecto de la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional (SMI), CCOO ha aportado su propio análisis. En contra del diagnóstico negativo del Banco de España y de la Airef (que luego matizo), la central considera en un estudio que no existen indicadores que muestren un impacto negativo. Y no solo no tendrá un efecto destructivo, sino que contribuirá a generar 124.000 empleos.

No se puede decir a través de ningún indicador que la subida del SMI haya tenido ningún efecto en la destrucción de empleo, ha defendido Sordo. El secretario general del sindicato ha sustentado su afirmación en la evolución que ha manifestado el empleo entre los colectivos potencialmente más afectados por la subida del salario mínimo, como son los ocupados con una formación más escasa o con contratos temporales.

Según ha citado Sordo del informe en base a datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2019, el 86,7% de los ocupados con estudios primarios e inferiores mantienen su puesto de trabajo; un porcentaje muy similar al de ejercicios anteriores. Tampoco pierden su empleo los trabajadores con escasas antigüedades, ya que el 81% de los que acumulan menos de un año de contrato permanecen en su puesto; un promedio algo más elevado que en años anteriores.

El análisis de CCOO señala que Canarias, Extremadura, Murcia y Andalucía son las comunidades que más se han beneficiado de la subida del sueldo mínimo y que esta también tiene un impacto en clave de género. Si la central estima que 1.213.000 ocupados han sido los directamente beneficiados por dicha medida, representando al 7,4% de los asalariados españoles, entre las mujeres la proporción es mayor, notando la mejora el 9% de las ocupadas. El ascenso del mínimo a 900 euros generará, según cálculos del sindicato, un aumento de 2.000 millones de euros a la masa salarial en el mercado de trabajo español.

El Banco de España publico la semana pasada un informe en el que alertaba que todavía era prematuro asegurar que la subida del SMI no había tenido un impacto relevante sobre la creación de ocupación en España. En este sentido, CCOO ha rechazado dichos malos augurios, alegando que si no hemos visto impacto en los primeros meses del año, no veremos impactos significativos en los posteriores, ha considerado Sordo; remarcando el intenso debate que la medida generó.

RESISTENCIAS EN ALGUNOS SECTORES

En anteriores ocasiones CCOO ya había denunciado resistencias en ciertos sectores económicos a la hora de aplicar dicha subida. En la rueda de prensa de este miércoles ha insistido en este aspecto, señalando directamente al sector agrario como uno de los más reticentes a aplicar esta normativa de obligado cumplimiento. Otra rama de actividad que ha protagonizado protestas estos días en relación a la no aplicación del SMI es el del reparto de comida a domicilio. Los trabajadores de Telepizza realizaron la semana pasada una huelga en la ciudad de Zaragoza al considerar que no se les estaba aplicando correctamente el incremento. Unas protestas que las centrales prevén reproducir en las próximas semanas en otras ciudades, como en Barcelona.