La CEOE reclama un Gobierno estable que trabaje desde la moderación

La Confederación Española de Organizaciones empresariales (CEOE) ha pedido este miércoles al futuro Gobierno garantizar la estabilidad política y la moderación, siempre dentro de la Constitución. Después de la junta directiva de la patronal, en la que intervino la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reclamó "sin entrar en siglas" que se forme "un gobierno estable que trabaje desde la moderación.

El presidente de la patronal calificó e insistió en ello-- en que el pacto entre PSOE y Unidas Podemos es un "preacuerdo" porque "todavía no hay un Gobierno y queda por definir que otros partidos puedan apoyar esta investidura", dijo. "Hoy por hoy no tenemos ninguna medida, vamos a ver donde acaban los pactos, a dónde llegan y cuáles son los acuerdos y los apoyos parlamentarios", dijo Garamendi.

No obstante, al ser preguntado por si había inquietud entre los empresarios, Garamendi aseguro que "la inestabilidad provoca inquietud y si se aplican fórmulas que no están de acuerdo con el rigor presupuestario o con la ortodoxia económica nos preocupa". "Está claro que fórmulas ideológicas, que no prácticas, pueden no ser las más adecuadas para la economía, las empresas y el empleo", agregó.

Y para ser más claro, ante una posible subida de impuestos, Garamendi advirtió que "sería un auténtico error en un momento de desaceleración pensar que todo viene por mayores ingresos y no por la mayor eficiencia o por la gestión del estado" e insistió de nuevo en que "posturas ideológicas que pueden ser comprensibles, en la práctica no son positivas o pueden ser negativas".