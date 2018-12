Cervezas por energía

Ir a un bar a tomar una cerveza y contribuir en la mejora de la pobreza energética parecen 'a priori' dos cuestiones sin ningún punto en común, y probablemente no lo tuvieran hasta el acuerdo de colaboración entre la cervecería madrileña La Virgen y la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Ambas se han unido para la creación de un 'grifo solidario' en las cinco cervecerías que tiene La Virgen en la capital, en las cuales el 5% de lo consumido en cerveza será donado a ACA para luchar contra la pobreza energética en los barrios madrileños.

Con sede en el mercado de Vallehermoso, en la calle Ponzano, Cardenal Cisneros, Sombrerería y Acuerdo, la intención de esta cervecería es que los vecinos que necesiten ayuda para conocer cómo mejorar su factura de la luz y pagar menos, así como ahorrar en su consumo, puedan hacerlo mientras se toman una cerveza en la barra de su establecimiento. Por ello, durante unas horas a la semana durante los próximos meses- un experto en energía ayudará a todos aquellos interesados a través de lo que han denominado Puntos de Información al Consumidor Energético (PICE).

En algunos bares todavía no están en funcionamiento, no obstante, y a la espera de que los vecinos se impregnen de la nueva iniciativa, carteles y 'flyers' en las barras de estas cervecerías ya dan una idea de algunos 'tips' fáciles de llevar a cabo para no despilfarrar en luz ni en gas, sobre todo en esta época invernal en la que el consumo se eleva. No tapar los radiadores con ropa, darse una ducha en vez de un baño, abrir las ventanas para ventilar tan solo unos pocos minutos, desenchufar los aparatos electrónicos cuando no están siendo utilizados, obtener aislamiento 'adicional' a través de persianas, cortinas o alfombras, aprovechar la iluminación natural siempre que sea posible o utilizar el calor residual después de cocinar y hornear son algunos de ellos.

Pero además de consejos en sus hábitos para mejorar su eficiencia energética, aquellos vecinos que quieran conocer en profundidad la composición de sus facturas e intentar modificar algunos parámetros para reducir su importe también podrán acudir a estos puntos PICE para que los expertos de ACA les ayuden a analizar los recibos y, así, les enseñen formas para poder rebajar su consumo en el hogar. Como contrapartida, es decir, si aplican la lección aprendida y vuelven al cabo de un tiempo dando una muestra de sus buenos resultados a uno de estos 'taprooms', La Virgen les obsequiará con un premio "especial".