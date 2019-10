La CNMC investiga a Walt Disney, Paramount y Warner Bros por un posible cártel

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señala hacia un nuevo posible cártel, esta vez en el mercado de la distribución cinematográfica. El regulador ha abierto una investigación a gigantes de la talla de Walt Disnet, Sony, Paramount, Warner Bros y Universal por posibles prácticas restrictivas de la competencia.

En concreto, según explica el regulador en un comunicado, estas grandes distribuidoras y la empresa integradora Ymagis habrían llegado a acuerdos para "uniformizar" sus políticas comerciales, así como para intercambiar información "comercialmente sensible" entre ellas, con la colaboración de la compañía de audiencias Rentrak.

Si bien la CNMC no da más datos sobre las prácticas de estas empresas, recuerda que se abre ahora un plazo de 18 meses de investigación que no prejuzga el resultado final. Las investigadas son The Walt Disney Company Iberia y, solidariamente, su matriz británica The Walt Disney Company Limited; Sony Pictures Entertainment Iberia y, solidariamente, su matriz británica Columbia Pictures Corporation; Warner Bros Entertainment España SL. y solidariamente su matriz holandesa Warner Bros Entertainment Nederland; Hispano Foxfilm; Universal Pictures International Spain; Paramount Spain y solidariamente, su matriz británica Paramount Pictures International Limited; Ymagis Spain y solidariamente su matriz francesa, Ymagis; Rentrak Spain y solidariamente su matriz holandesa Rentrak.

La CNMC recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia que puede traer consigo multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.