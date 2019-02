La CNMV da 10 días a Abanca para que decida si hace una oferta por Liberbank

En un gesto con escasos precedentes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado este lunes diez días a Abanca para que decida si presenta o no un oferta publica de adquisición (OPA) por Liberbank. En el organismo no han gustado mucho las formas de la entidad controlada por el venezolano Juan Carlos Escotet. "Un elemento de nuestra normativa es que este tipo de operaciones se tienen que preparar con la máxima confidencialidad. La primera noticia que se debe tener es el anuncio de la oferta reuniendo todos los requisitos propios de una OPA", ha apuntado su presidente, Sebastián Albella.

El responsable del supervisor bursátil ha destacado que las circunstancias en que se hizo pública la posible operación el pasado viernes no responden al "patrón normal". Abanca confirmó el pasado viernes por la mañana, después de que lo desvelase 'Expansión', que había mantenido "conversaciones con los principales accionistas" de Liberbank. Posteriormente, emitió un segundo comunicado por la tarde en que fijaba los principales aspectos de su posible oferta, incluido el precio (0,56 euros por acción, con una prima del 44%).

No es raro que una empresa anuncie que está estudiando comprar otra tras una filtración, pero lo que no es habitual y ha sorprendido a la CNMV es que dé tanto detalle sobre su posible oferta sin llegar a presentar esta de forma firme. Es más, en el requerimiento que ha enviado a Abanca este lunes, el organismo también advierte al banco de origen gallego de que uno de los contenidos de su posible propuesta, "la sujeción a ciertas actuaciones de revisión o comprobación, no resultaría admisible" según la ley de OPAs. Se refiere a que la entidad ha condicionado su oferta a tener acceso ("revisión confirmatoria", lo califica) a información confidencial de las cuentas y el balance de Liberbank.

El supervisor ha demandado a Abanca que, si decide finalmente presentar una oferta, deberá publicar "inmediatamente un anuncio ajustado a lo dispuesto" en la ley, "corrigiendo por consiguiente aquellos aspectos de la información publicada en la tarde del pasado viernes día 22 de febrero que impiden considerarla como un anuncio de tal naturaleza, y en particular eliminando toda referencia a la sujeción de la oferta a un proceso de revisión (sin perjuicio de la posibilidad de que incluyan la condición o condiciones concretas que estimen adecuadas, que en todo caso tendrían que ser condiciones admisibles de conformidad con el artículo 13.2 del RD de opas)".

Liberbank, por su parte, aseguró el pasado viernes a la CNMV que "no ha recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta que se corresponda con el contenido de dichas noticias ni está en conversaciones para llevar a cabo ninguna operación estratégica distinta de la comunicada en el hecho relevante de fecha 12 de diciembre 2018, en la que, a este fecha, continúa trabajando". El banco liderado por Cajastur y el malagueño Unicaja Banco anunciaron el pasado diciembre que están estudiando su fusión.