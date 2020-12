El Consejo de Ministros prevé prorrogar la negociación del smi

Las dos fuerzas del Gobierno de coalición --PSOE y Unidas Podemos-- se vuelven a medir este martes en el último Consejo de Ministros del año y, en esta ocasión, a cuento del salario mínimo interprofesional (smi). Sobre la mesa una doble opción: o bien congelar el smi de 950 euros que ha estado vigente en el 2020, haciéndolo extensivo al 2021; o bien, la opción de dar una prórroga al diálogo social para que este continúe una vez iniciado el 2021 con el objetivo de que patronal y sindicatos puedan sellar un acuerdo lo antes posible, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Esta última opción es la que, según fuentes gubernamentales, parece la más probable, si bien la decisión definitiva se adoptará a lo largo de la reunión del Consejo de Ministros. Mientras se mantuviera abierta la prórroga de la negociación, se mantendría en smi actual de 950 euros al mes.

La prórroga de la negociación entre patronal y sindicatos se antoja como el camino intermedio entre la postura representada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño (partidaria de retrasar cualquier subida del smi hasta que la recuperación económica esté "enfilada", en el 2021) y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo frente a la expresada por la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz es partidaria de una subida de, al menos , el 0,9%, como la adoptada para pensiones y sueldos públicos, que implicaría añadir 8,5 euros al smi actual, hasta los 958,5 euros al mes.

En diciembre del 2019, con un Gobierno aún por constituir, el Consejo de Ministros en funciones ya optó por la fórmula de dar una prórroga al diálogo social. Así, ya entrado el año 2020, patronal y sindicatos se pusieron de acuerdo para subir el smi de 900 a 950 euros (una subida del 5,5%). El decreto del Gobierno, fechado el 5 de febrero de 2020, rindió efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Esta es la vía en la que confía el sector 'morado' del Consejo de Ministros, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente, para ganar tiempo. En las reuniones de diálogo social sobre el smi celebradas en diciembre no ha sido posible lograr un acuerdo entre patronal y sindicatos. La reunión prevista para este lunes, 28 de diciembre, no ha sido finalmente convocada, ante la nula expectativa de llegar a un acuerdo. Durante estas semanas, además, se han aireado las posiciones enfrentadas en el seno del Gobierno. En el Consejo de Ministros del 22 de diciembre, la ministra portavoz, María Jesús Montero, apuntó en la dirección de retrasar la decisión a la segunda mitad de 2021, una vez exista información sobre si la economía ha encauzado su recuperación, dijo. "La determinación es continuar mejorándolo, pero no se valorará hasta mayo", apostilló después Calviño en RTVE.

Se desconoce si la posible decisión de prorrogar la negociación podría extenderse varios meses, sabiendo que el resultado tendría que tener efectos desde el 1 de enero. En principio, la vigencia de un salario mínimo es de carácter anual, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, aunque todo es susceptible de ser pactado.

Precisamente, la pérdida de vigencia del smi de 2020, de 950 euros, a partir del 31 de diciembre es lo que impone la necesidad de que el Consejo de Ministros mueva ficha este martes en una u otra dirección. De lo contrario se abriría una situación de inseguridad jurídica para empresarios y trabajadores.