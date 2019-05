Consejos para proteger la información sensible

El primer jueves del mes de mayo se celebra el Día Mundial de las contraseñas, una fecha que busca concienciar sobre la necesidad de cuidar al máximo este mecanismo de seguridad en dispositivos electrónicos. Según un informe realizado por Ponemon Institute, las pérdidas económicas de media por un robo de información a una empresa ascienden a 3,41 millones de euros. Estas pérdidas se originan por contraseñas poco robustas robadas por los ciberdelincuentes Además, la falta de información y concienciación provoca que usuarios y compañías lleven a cabo prácticas poco recomendables que permiten a los ciberdelincuentes acceder a sus datos y vulnerar los sistemas.

“Contar con contraseñas seguras es un factor fundamental tanto para organizaciones empresariales como para el usuario. Es mucha e importante la información que hay detrás de una clave por ello, a la hora de crear una contraseña tiene que ser la más segura y robusta posible”, explica Félix Muñoz, CEO de Entelgy Innotec Security., una compañía que recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de crear y proteger una contraseña, tanto dentro de una compañía, como a nivel individual:

TRANSMITIR BUENAS PRÁCTICAS

Implantar una política de seguridad interna es la primera medida que se debe poner en marcha en la empresa para transmitir a la plantilla las obligaciones y buenas prácticas en relación con la seguridad de la compañía. Entre estas se encuentran la obligación de confidencialidad de la información manejada, bloquear la sesión al ausentarse del puesto de trabajo o la prohibición de instalar cualquier software sin previa autorización.

PONERLO DIFÍCIL

Según el último informe del Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido (NCSC) 23,2 millones de usuarios de todo el mundo que han resultado víctimas de una brecha de seguridad utilizaban como contraseña para sus cuentas '123456'. Para evitar estos ataques es recomendable, en primer lugar, modificar la contraseña la primera vez que accedemos a una nueva cuenta o equipo. Esa nueva clave, preferiblemente de más de 8 caracteres, deberá incluir signos, caracteres especiales y alternar mayúsculas y minúsculas. Además, será importante evitar palabras comunes o relacionadas con información personal del usuario. Por último, esta contraseña se debe modificar cada seis meses y no reutilizarla.

CUIDAR LA CONTRASEÑA

Un 69% de profesionales admite compartir contraseñas con sus compañeros de trabajo, una práctica muy poco segura si, además, esta información se transmite por algún medio on line. Lo recomendable es no dar este dato a ningún compañero de trabajo ni dejarla apuntada en ningún documento. Además, es muy importante crear una contraseña diferente para cada cuenta de usuario, de forma que si una es robada no se vean comprometidos varios servicios.

UTILIZAR HERRAMIENTAS DE ALMACENADO

Como medida de seguridad extra, el usuario puede optar por emplear alguna herramienta de almacenamiento y administración de contraseñas. Si bien es cierto que estas no son 100% seguras, sin duda será más difícil el robo de una contraseña si se hace uso de estos gestores. Algunos de ellos ofrecen la posibilidad de incluir una doble autenticación, es decir, proporcionar una capa de protección adicional. Según el informe mencionado, los empleados aseguran que pierden de media 12,6 minutos a la semana o 10,9 horas al año poniendo y reseteando contraseñas. Esto se traduce en unas pérdidas estimadas en 5,2 millones de dólares anuales por compañía.