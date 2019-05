Control horario: ¿Cómo te afecta el registro obligatorio de jornada laboral? 10 claves

Este domingo 12 de mayo entra en vigor una de las novedades en materia laboral que se aprobó en la pasada legislatura: la obligación por parte de las empresas de tener un registro del horario que realizan sus trabajadores. Esta norma fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de marzo. El Gobierno ha dado dos meses de margen a las compañías para organizarse y a partir del 12 de mayo del 2019 el control de jornada es de obligado cumplimiento para todas las empresas.

1. ¿Qué es el registro obligatorio de jornada de trabajo?



El registro obligatorio de jornada es la obligación de las empresas de tener un control efectivo del número de horas que realizan sus empleados. Este, según concreta el BOE, debe ser "fehaciente", es decir, los datos almacenados deben corresponderse con las horas trabajadas por el empleado. Este mecanismo debe registrar la hora de entrada y la hora de salida de cada uno de los trabajadores y debe ser negociado, en la medida de lo posible, con la representación legal de los trabajadores. Los datos deben almacenarse durante un periodo de cuatro años y únicamente pueden tener acceso a ellos los responsables autorizados de la empresa y el propio trabajador.

2. ¿Cuándo entra en vigor la obligación de control horario?



El registro de jornada entra en vigor el domingo 12 de mayo. Es decir, desde ese día un inspector de Trabajo puede personarse en cualquier centro de trabajo y solicitar el registro con las horas realizas por cada trabajador y los tiempos de entrada y salida de cada uno de ellos. No obstante, el Ministerio de Trabajo ha reconocido, en un comunicado, que la Inspección de Trabajo concederá un margen a las empresas que no dispongan de un control de horario, pero puedan acreditar que están negociando el mecanismo con los trabajadores.

3. ¿Quién debe garantizar el registro diario de la jornada laboral?



Es responsabilidad última de la empresa, no de los trabajadores ni de los sindicatos, el garantizar el registro diario de la jornada laboral. Este debe ser "fehaciente", es decir, debe corresponderse con las horas de trabajo reales efectuadas por el trabajador.

4. ¿Cómo ha de llevarse a cabo el registro?



No existe normativa alguna que especifique el mecanismo concreto mediante el cual una empresa tenga que habilitar el registro de jornada. El decreto ley publicado en el BOE dice que este debe elaborarse "mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa".

Los elementos que seguro debe incorporar, según ha detallado el Ministerio de Trabajo, es "el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada persona trabajadora".

5. ¿Qué debe hacer la empresa con los datos registrados?



Uno de los elementos indispensables es que el mecanismo mediante el que una empresa controle los horarios de sus trabajadores cumpla con los requisitos contemplados en la ley de protección de datos. Si la compañía utiliza una aplicación para tal menester, debe cerciorarse de que esta lo cumple. Los datos deben almacenarse durante un periodo de cuatro años y únicamente pueden tener acceso a ellos los responsables autorizados de la empresa y el propio trabajador.

6. ¿Qué pasa si una empresa no tiene un registro horario?



Realizar un registro de jornada laboral es obligación de todas las empresas, sin excepción. No disponer de un dispositivo para realizar dicho control es algo sancionable por la Inspección de Trabajo. La multa por no disponer de un registro de la jornada de los empleados oscila entre los 626 euros y los 6.250 euros por empresa, no por trabajador que incumpla la norma. En caso de reincidencia acreditada, la cuantía puede aumentar.

7. ¿Qué se considera tiempo de trabajo efectivo?



El tiempo de trabajo efectivo es, en teoría, aquel que un empleado destina durante su jornada laboral a las tareas propias de su puesto. No incluye los espacios de pausa o descanso, como el tiempo para comer o los permisos. No obstante, y a falta de un despliegue reglamentario, la compañía y el comité de empresa podrán negociar la inclusión o exclusión de estas horas o minutos dentro del tiempo de trabajo efectivo.

8. ¿Qué ocurre con los empleados con jornadas laborales irregulares?



El registro horario es algo obligatorio para todos tipo de trabajadores, tanto para aquellos que tengan jornadas rutinarias e invariables, como para aquellos con horarios irregulares. No obstante, el decreto ley es consciente de la diversidad de funciones y metodologías de trabajo dentro del mercado laboral y reconoce que el control horario debe efectuarse "sin perjuicio de la flexibilidad horaria". Es por ello que la empresa y los trabajadores deben pactar algún tipo de mecanismo para reflejar las horas realizadas por un trabajador con jornada atípica.

9. ¿Cómo computar el teletrabajo en el registro de jornada laboral?



La situación del teletrabajo es similar a la de un empleado con horarios cambiantes. Los asalariados que trabajan desde casa no están exentos de registrar su horario. Dado que no existe un tiempo de entrada y otro de salida del centro de trabajo, el empresario deberá pactar con sus empledos que trabajen desde su domicilio un mecanismo para controlar cuántas horas trabajan y a qué hora empiezan y a qué hora acaban.

10. ¿Cómo afecta el registro obligatorio de jornada a los autónomos?



El decreto ley del registro de jornada no afecta directamente a los trabajadores autónomos, ya que este solo está pensado para los asalariados. Los trabajadores por cuenta ajena, en teoría, venden sus servicios libremente al mejor postor y, por lo tanto, no están vendiendo su tiempo de trabajo directamente, sino un producto fruto de este. Es por ello que los autónomos no deben guardar registro alguno de las horas que realizan.

No obstante, aquellos trabajadores autónomos que tengan trabajadores a cargo si deben llevar a cabo un control de jornada, pero no de ellos, sino de sus asalariados. En este sentido, el trabajador autónomo actúa como un empresario y asume las responsabilidades propias de este.