El Corte Inglés apuesta por un nuevo formato de centro comercial

El Corte Inglés ha presentado MAD-FD, Madrid FashionDistrict, un concepto de centro comercial inédito para la cadena, ubicado en el centro de Arroyosur (Leganés), que se transformará y recreará las calles madrileñas tras una inversión de 100 millones de euros y que creará entre 800 y 1.000 empleos.

En concreto, el espacio, cuya inauguración está prevista abril o mayo del 2020, incorpora una oferta de moda, gastronomía, entretenimiento y arte. Así, el nuevo centro nace con un decidido enfoque experiencial, en el que todas las marcas que se incorporan al proyecto propondrán a los usuarios sus propias experiencias diferenciadas y servicios personalizados que, según la compañía, van mucho más allá de la compra.

El director de compras de El Corte Inglés, Eduardo Sotillos, ha subrayado que se trata de un formato "innovador y diferente". "No hay ninguna propuesta similar ni en España ni en el mundo con estos cuatros pilares de moda, gastronomía, entretenimiento y ocio. Queremos traer al mercado las últimas tendencias y la máxima innovación en el 'retail' y damos un paso más a una innovación que no se verá en otros sitios. No se trata de poner marcas y firmas, sino de crear experiencias ", ha indicado en la presentación.

Un nuevo formato que tiene vocación de extenderse a otras ciudades. "Nace en Madrid, pero su vocación es llevarlo a otras ciudades. No queremos tener uno, sino que el objetivo es abrir entre cuatro o cinco más en la zona de Cataluña, Levante, Andalucía y que podría extenderse a Portugal", ha señalado Sotillos.

El director de compras ha precisado que en moda, donde estarán presentes cerca de 150 marcas, se ofrecerá una "oferta transversal con un componente de lujo". "Queremos dejar claro que no es un outlet, pero sí que habrá un compoenente de precio en la oferta. La oferta principal será de marcas externas a El Corte Inglés y con marcas que no estén presentes en nuestros centros", ha indicado, al tiempo que ha confirmado que no estarán algunas enseñas como Zara.

HASTA 1.000 NUEVOS EMPLEOS

La transformación del centro conllevará una inversión de 100 millones de euros, de la que más de la mitad correrá a cargo de las empresas que forman parte de este proyecto, y su puesta en marcha generará entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, que contribuirán a la dinamización comercial de la zona sur de la Comunidad de Madrid.

Además, la transformación del centro, que cerrará el 31 de julio para prepararse para las obras, no supondrá ningún despido, ya que los trabajadores serán recolocados en otros centros, y permitirá impulsar la zona sur madrileña.

"Es bueno para Madrid, porque es una apuesta de futuro por el sur de la capital. El centro de Arroyosur (Leganés) es muy grande, cuenta con espacios interiores y exteriores, además de ser un lugar muy bien comunicado", ha subrayado Sotillos.

Por su parte, el director del proyecto, Pablo de Latorre, ha explicado que el nuevo espacio, que ha sido diseñado por el interiorista español Lázaro Rosa-Violan, contará con un total de 125 locales para las tiendas, además de 20 espacios que suman unos 4.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la restauración. "Será un paseo por Madrid para ser experimentado, compartido y sobre todo que invite a una segunda visita", ha explicado.

ARTE, CONCIERTOS...

Un nuevo concepto de centro comercial en el que se apostará por el arte, contará con restaurantes con estrellas Michelin, un kart y tirolinas para los más pequeños, además de disfrutar de conciertos en sus diferentes espacios.

El centro cuenta con un espacio de 170.000 metros cuadrados de los que se destinarán más de 60.000 m2 a la oferta comercial, que contará con 125 locales dedicados a diferentes marcas, mientras que dispondrá de 20 más dedicados a su oferta gastronómica.

150 MARCAS DE MODA

"Será un escaparate único para las 150 marcas nacionales e internacionales que estarán presentes y donde se darán cita formatos rompedores y disruptores. Además, el entretenimiento tendrá mucho protagonismo", ha explicado la encargada de marketing y moda de El Corte Inglés, Lavinia Llopis.

Otro aspecto por el que se apuesta en el nuevo espacio será la gastronomía, donde El Corte Inglés es la cadena de España que más ha crecido en el sector en los últimos cinco años. De esta forma, MAD-FD contará desde pequeños puntos de restauración a tabernas centenarias madrileñas que mostrarán su "surtido y experiencia", incluyendo novedosos formatos de la mano de chefs con estrella Michelin.

"En este modelo habrá un espacio que será nuestro, pero la mayoría de los negocios, los otros 19 estarán ocupados por marcas o restauradores externos, todos los restaurantes serán únicos. Además, estamos trabajando con 11 chefs en formatos específicos, entre ellos algunos estrellas Michelin", ha indicado el responsable de restauración Guillermo Arcenegui.