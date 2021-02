Los créditos dudosos pueden alcanzar los 130.000 millones este año

Los créditos dudosos (Non Performing Loans --NPL, en sus siglas en inglés--) de la banca española se incrementarán hasta los 130.000 millones de euros durante el 2021 desde los 84.000 millones registrados del 2020, los que supone un 54% más, según las cifras LEM Loan eMarket, una plataforma especializa en la intermediación --conecta a inversores y entidades-- en carteras de créditos dudosos. Las cifras de esta plataforma son algo más optimistas que las de la consultora Prime Yield, que asegura que este importe podría elevarse incluso hasta los 160.000 millones de euros, e incluso que el BCE prevé una evolución menos benigna del crédito. La evolución de la morosidad es consecuencia del deterioro del clima económico por la crisis sanitaria, que ha causado un incremento en la tasa de desempleo y una mayor incertidumbre, particularmente en los sectores más castigados por la crisis. La plataforma espera que alcance entre el 7% y el 8%, prácticamente el doble con que cerró el 2020.

Los bancos Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia y Bankinter ya habían proporcionado casi 24.000 millones durante el 2020 para hacer frente al impago de créditos por parte de empresas y familias, y estas mismas entidades son las que acumulan ya 159.000 millones en créditos y líneas de financiación en riesgo de impago, una cifra que ha subido un 20% durante el último trimestre del año pasado. La cantidad de impagos representa un 8% del total de sus carteras, y suponen una amenaza de cara a los próximos ejercicios, según la plataforma.

Miguel Arimont Lincoln, consejero delegado de LEM Loan eMarket, prevé que el aumento de impagos se cumplirá cuando las ayudas por parte del BCE cesen y las entidades financieras no puedan mantener la rentabilidad en sus balances: "No estamos viviendo lo mismo que vimos durante la crisis financiera del 2008, cuando la banca sacó de sus balances y puso a la venta créditos no operativos por valor total de 230.000 millones de euros", explicó Arimont. Aun así, la situación acabará generando un aumento de la cartera de NPL, y abrirá el camino para los inversores inmobiliarios, incluidos los más pequeños y menos institucionales, explica el ejecutivo.

Mercado de deuda

En el mercado de deuda hipotecaria, mientras que años atrás y antes de la pandemia los inversores preferían adquirir grandes carteras, ahora con la crisis sanitaria están interesados en hacerse con carteras más pequeñas, seleccionadas y estudiadas operación por operación. Esto dará lugar a un mayor número de carteras de menor tamaño en el mercado.

Durante esta crisis sanitaria, gran parte de la deuda hipotecaria pertenece a promotoras de obra nueva terminada o en construcción, así como suelo, por lo tanto, se trata de personas jurídicas, que "serán más fáciles de ejecutar en comparación a las personas físicas frente a casos de morosidad e impago", afirma Abel Marín Riaguas, abogado socio del bufete Marín & Mateo Abogados de Valencia. Además, según los últimos datos del INE referentes al tercer trimestre de 2020, las certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en viviendas de personas jurídicas constituyen el 28,3%.