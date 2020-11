«Creo que el PP debería apoyar el Presupuesto, no solo Ciudadanos»

Tras la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos del Estado, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, apremia para que su tramitación parlamentaria sea «rápida». Rehúye el enfrentamiento con el vicepresidente Pablo Iglesias por la exigencia de Unidas Podemos de poner tope al precio de los alquileres pero evita dar su aprobación a esta medida. En sus respuestas abre la puerta a algún tipo de fondo de rescate para las pymes y adelanta que «en breve» se pondrá en marcha una ayuda a parados que agotaron su prestación en el estado de alarma.

¿La subida de impuestos y la posibilidad de poner topes al precio de los alquileres, alejan el posible apoyo de Ciudadanos?

Son unos presupuestos expansivos, orientados a apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo que, además del acento social, tienen un capítulo muy importante de inversiones de futuro. No solo Ciudadanos, creo que el PP también debería poder apoyarlos. Se han hecho ajustes en determinados tributos y, de cara a una reforma en profundidad, vamos a poner en marcha a un grupo de expertos que tenga en cuenta las distintas alternativas, incorporando también las recomendaciones de la Airef. No veo ninguna razón para que este proyecto no tenga un apoyo unánime del Parlamento nacional.

¿Qué opinión le merece el compromiso entre PSOE y Unidas Podemos para establecer topes a los precios de los contratos de alquiler, nuevos o existentes, en zonas urbanas?

El derecho del acceso a la vivienda, en particular para los jóvenes, es un tema prioritario. Se trata de un asunto tremendamente importante y complejo, que no se resuelve con una sola acción. Por eso hemos puesto en marcha diferentes iniciativas desde hace dos años y medio, reforzando la protección de los inquilinos, mejorando el tratamiento de las viviendas turísticas, movilizando la oferta pública de vivienda social… Esa línea de equilibrio y de articular un conjunto coherente de medidas lo más eficaces posible es la misma que vamos a tener de cara al futuro cuando se prepare y se negocie la ley de vivienda. Es un ámbito en el que hemos de contar con el apoyo amplio del conjunto de la sociedad, ya que afecta a inquilinos y propietarios.

¿Es el precio de los alquileres su principal discrepancia con el vicepresidente Pablo Iglesias?

El Gobierno está absolutamente unido en la consideración del acceso a la vivienda como un tema prioritario. Tenemos que poner en marcha el conjunto de medidas necesarias, siendo conscientes de que los precios del alquiler pueden variar mucho según las circunstancias, como estamos viendo en estos meses. Y me remito a lo dicho por el ministro Ábalos, que es el competente en vivienda: la reforma será oportuna, ponderada, tasada y proporcional.

¿Qué diría a quienes acusan al Gobierno de entorpecer la recuperación al subir impuestos y hacerlo sobre las clases medias?

El proyecto de presupuestos recoge ajustes en los impuestos existentes pero creo que lo más significativo no está en el lado de la reforma tributaria, sino en el refuerzo de nuestro estado de bienestar y en las inversiones, sin precedentes, de 39.000 millones de euros en total, la mayoría financiadas vía fondos europeos, para movilizar un proceso de transformación mirando al futuro.

¿La declaración del estado de alarma por seis meses, que afectará a Navidad y Semana Santa, pueden restar crecimiento?

El estado de alarma proporciona un marco coherente para que las autonomías puedan adoptar medidas para atajar el virus. Hemos visto que cuando se atajan los rebrotes la economía muestra una gran capacidad de recuperación y creación de empleo.

El viernes conocimos el fuerte crecimiento del PIB del tercer trimestre, pero, ¿qué puede pasar en el cuarto? Francia no descarta una caída del PIB por los rebrotes. ¿Puede pasar aquí?

Los datos conocidos muestran la fuerte reactivación de la economía y el empleo durante el tercer trimestre. En un contexto marcado por los rebrotes y también por la ausencia de turismo internacional, la economía española creció un 16,7%, se crearon casi 570.000 empleos y salieron más de un 80% de los trabajadores en erte. Contamos con una buena base para la recuperación económica. En octubre la reactivación ha continuado, pero estamos en un momento de alta incertidumbre. Hay que actuar coordinadamente en España y Europa para atajar la pandemia y mantener el apoyo al tejido productivo, al empleo y a las rentas familiares. Así se podrá mantener la senda de recuperación en el cuarto trimestre, aunque naturalmente a menor ritmo que en el tercero por el efecto base, y tener un crecimiento intenso en 2021.

¿Qué tipo de reformas prevé el Gobierno para acabar con los cuellos de botella y burocracias que pueden entorpecer la gestión de los fondos europeos?

Trabajamos en tres ámbitos. Uno de ellos afecta a la eliminación de duplicidades, por ejemplo, en los hasta cinco niveles distintos de auditoría y verificación de las inversiones públicas para un mismo proyecto, preservando en todo momento el rigor en la gestión de lo público. Un segundo ámbito debe servir para ver nuevas formas de colaboración público-privadas eficientes y que permitan escalar los proyectos, como consorcios u otros mecanismos inspirados, por ejemplo, en la experiencia positiva de canalización de avales del ICO a través del sector financiero. En tercer lugar, tenemos que hacer que todo el proceso de licitaciones públicas se desarrolle por medios digitales.

¿Hay ya sobre la mesa proyectos concretos de inversión con el sector privado para aprovechar los fondos europeos?

Estamos en la fase de concreción y de aterrizaje. Me parece tremendamente positivo el dinamismo, la energía y las propuestas que se están poniendo encima de la mesa por parte de todas las administraciones y de los agentes económicos.

«Estamos trabajando para reforzar la solvencia de las pymes»

Europa exige a España medidas contra la excesiva dualidad de los contratos. Además, el calendario legislativo del Gobierno incluye reformas laborales antes de acabar el año ¿Cómo va el proceso?

En el ámbito laboral la marca de este Gobierno central es el diálogo social. De cara al futuro debemos aprovechar algunos instrumentos, como los ertes, que también pueden proporcionar un mecanismo más permanente para el ajuste empresarial alternativo a reducir empleo.



El FMI aconseja a España crear un fondo de rescate que permita entrar en el capital de pymes viables con dificultades

Estamos viendo con la Comisión Europea, en el marco del régimen de ayudas públicas de la UE, qué margen tenemos para evitar o minimizar el riesgo de que las empresas tengan problemas de solvencia. Por ejemplo, mediante una ampliación de los plazos de devolución de los préstamos ICO y una extensión de los periodos de carencia, tal vez, a 12 meses. Además, trabajamos en otros mecanismos para seguir reforzando la solvencia de las empresas, en particular de las pymes, en próximos meses.



¿A qué mecanismo se refiere?

Por ejemplo, del mismo modo que hay un fondo de apoyo a la solvencia para empresas estratégicas de mayor tamaño, hemos de explorar también instrumentos para reforzar la solvencia de las pymes. Estamos analizando distintas opciones.



¿Por qué tarda en ponerse en marcha el nuevo subsidio para parados que han agotado su prestación durante la pandemia?

Estamos trabajando para completar en breve la red de seguridad que hemos ido poniendo en marcha, cubriendo a los trabajadores más vulnerables en el ámbito de la cultura y a los parados que agotaron su prestación durante los meses del periodo de alarma, cuando era imposible buscar activamente empleo. Más allá de eso, está la importancia del Ingreso Mínimo Vital.



¿Tras la fusión de Bankia con Caixabank, no va llegando el momento de reconocer que el Estado no podrá recuperar las ayudas para el rescate de Bankia?

La participación pública en Bankia es una herencia de la crisis financiera y nuestro objetivo, desde el primer momento, es proteger el interés general concretado en dos elementos: reforzar la estabilidad financiera del país y maximizar el valor de nuestra participación en Bankia y la capacidad de recuperación de las ayudas públicas. Por eso, en la próxima junta de accionistas apoyaremos una operación que claramente mejora el valor de la participación pública.



¿Se plantea el Gobierno ampliar la línea pública de moratorias en las hipotecas? ¿Pedirá a los bancos que amplíen sus propias líneas de moratorias?

Las moratorias han sido eficaces en estos meses y estoy convencida del compromiso del sector financiero por continuar buscando soluciones que permitan a los clientes que atraviesen dificultad temporal flexibilidad en el pago de sus deudas. En esta situación, todos los agentes deben poner de su parte para ayudar a quien lo necesite, del mismo modo que se ha hecho un esfuerzo desde el sector público con los avales que han permitido mantener el flujo de crédito al tejido productivo.