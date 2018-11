El año pasado Gas Extremadura colaboró con un programa para formar a estudiantes en habilidades comunicativas y pensamiento crítico, a través de Gonzalo Alonso, director del Aula de Debate de la Uex. Gracias al mismo y a la colaboración de organismos públicos y privados, diez jóvenes extremeños se desplazaron a Atenas para asistir a un evento internacional de debate. Participaron dos profesores y los ocho mejores oradores del I Torneo de Debate Preuniversitario Gas Extremadura. Éste es el testimonio del mejor orador del I Torneo de Debate Gas Extremadura, Antonio Sáez Marín:

«El pasado jueves 25 de octubre, ocho adolescentes embarcamos en un vuelo de destino desconocido. No porque no supiéramos que se dirigía a Atenas, sino porque no sabíamos exactamente qué nos esperaba allí. Íbamos a debatir con jóvenes de toda Europa, eso sí, pero esa certidumbre no era de las que borran las emociones. Se podía notar en las palabras: había expectación, nerviosismo y mucha ilusión.

La compuerta de entrada se cerró, y se abrió de nuevo cinco días más tarde, trayendo de vuelta a los ocho adolescentes, convertidos en personas distintas. En apenas cinco días, habíamos tenido una experiencia que nos había cambiado. ‘Debatir’ llevaba implícito mucho más de lo que podríamos haber imaginado.

Habíamos conocido a representantes de las regiones más conocidas -y también las más recónditas- del continente. Habíamos tenido la oportunidad de compartir visiones y culturas, de entender el pensamiento de quienes tienen otra historia, un contexto diferente. Habíamos estudiado juntos los problemas a los que hoy se enfrentan la Unión Europea y toda su ciudadanía, tratando de comprender entre todos la complejidad de las circunstancias y alcanzar posiciones comunes desde las cuales entendían que podríamos construir una sociedad mejor, una Europa mejor. Habíamos tenido la oportunidad de escuchar a miembros de las asociaciones helenas de refugiados, y de ser testigos de la magnitud y urgencia de la situación. Y, por supuesto, habíamos debatido intensamente en una lengua extranjera contra oponentes de medio continente sobre temas como el voto obligatorio, las identidades culturales y políticas, el auge de la autocracia y el populismo, la obligación moral de aceptar refugiados… ¿Quién seguiría siendo la misma persona tras una experiencia así? Fue en Atenas donde Sócrates propuso el debate como el mejor método para entendernos mutuamente, progresar juntos en el camino del conocimiento y lograr así una sociedad mejor. Cinco días bastan para que la esencia de ese pensamiento arraigue en nosotros de forma permanente.

Por eso seguiremos debatiendo.

Por eso merece la pena debatir».