El Defensor del Pueblo avisa sobre la declaración de la renta sin papel

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre sus previsiones para atender a aquellos contribuyentes que tengan problemas para presentar la declaración de la renta por medios electrónicos.

Fernández Marugán valora que Hacienda avance en su modernización pero le preocupan los problemas que acarrearía a ciertos colectivos la desaparición de la posibilidad de presentar la declaración en papel. El Defensor señala que, entre otras, pueden tener dificultades para presentar la declaración de manera telemática las personas mayores poco habituadas a utilizar la tecnología, los ordenadores e internet, aquellas que viven en zonas rurales donde el acceso a internet tiene bajas tasas de penetración o las residentes en municipios lejanos a una delegación de la AEAT.

Además, apunta que algunas de estas personas viven en lugares donde no hay oficinas bancarias, lo que les dificulta el cobro o el pago de las cantidades resultantes de la declaración. Fernández Marugán recuerda que la Ley Tributaria establece que todos los contribuyentes tienen derecho a ser asistidos por la Administración para cumplir sus obligaciones tributarias; y por este motivo ha pedido información a la AEAT sobre sus previsiones ante las novedades de la actual campaña de la renta.

SIN DECLARACIONES A MANO / Esta campaña, en la que se superarán los 20 millones declaraciones, es la primera en la que no se podrán presentar estas en papel. Todo ello se suma a la supresión de las declaraciones hechas a mano en el 2014 y la desaparición del programa de asistencia Padre, que fue creado en el año 1988. Este ha sido sustituido por Renta Web, que permite hacer la renta on line desde cualquier dispositivo, pero con el que no se puede presentar ninguna declaración en papel.