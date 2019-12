El déficit del Estado sube al 1,47% del PIB hasta septiembre

El déficit del conjunto de las administraciones públicas subió en los tres primeros trimestres del año hasta situarse en los 18.386 millones de euros en septiembre (el 26% más que en igual periodo del 2018), el equivalente al 1,47% del PIB, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda.

Este empeoramiento de las cuentas cuestiona el objetivo del Gobierno de finalizar el año con un déficit del 2%. Sobre todo si se tiene en cuenta que en octubre, a falta de computar los datos de los ayuntamientos, el déficit de todas las demás administraciones volvió a empeorar. Además, en noviembre solo el déficit del Estado escaló hasta el 0,88% del PIB, según la cascada de datos publicada por Hacienda.

El panorama es complicado. El Banco de España ha elevado al 2,5% del PIB el déficit previsto para el conjunto del año, sin ninguna mejora respecto del 2018. La Autoridad Fiscal (Airef), sitúa en el 2,2% el cierre del año. Cualquiera de estas previsiones incumpliría tanto el objetivo de déficit aprobado por el Parlamento para este año (1,3%) como la meta más amplia que se marcó el Gobierno (2%) a la espera de poder negociarla con Bruselas. Y aunque, con un déficit inferior al 3% del PIB, España ya ha salido del procedimiento de déficit excesivo, el incumplimiento de las metas podría llegar a activar medidas correctivas por parte de la Comisión Europea.

TODAS LAS ADMINISTRACIONES / Con datos acumulados para los tres primeros trimestres el Estado llegó a septiembre con un déficit del 0,85% del PIB (por encima del 0,5% previsto por el Gobierno para todo el año); las autonomías, con un 2,9% (previsión anual del 0,3%) y la Seguridad Social, con un 0,54% (por debajo de la previsión anual del 1,2%).

Las corporaciones locales, por su parte, compensaron parte del déficit de las demás administraciones con una inyección de superávit del 0,20% del PIB. Todo ello da como resultado el referido 1,47% de déficit del conjunto de las administraciones hasta septiembre.

Hacienda también publicó ayer los datos del déficit del Estado hasta noviembre. Este subió hasta los 10.987 millones (0,88% del PIB) en términos de Contabilidad Nacional. La cifra de noviembre supone un aumento importante respecto al dato de octubre (6.138 millones) pero también conlleva un descenso del 6,2% si se compara con el mismo periodo del 2018.

El dato del déficit del Estado está fuertemente condicionado por el hundimiento de la recaudación del impuesto de Sociedades, que acumula un descenso del 9,9% en los once meses. Hasta noviembre, los recursos no financieros del Estado han crecido el 2,6%, mientras que los gastos han subido el 2%. En particular, los ingresos obtenidos por impuestos apenas han subido el 1,7% y ello se debe, sobre todo, al hundimiento de la recaudación por el impuesto de Sociedades al compararse con un 2018 que fue excepcionalmente bueno.

La cascada de información publicada ayer por Hacienda también incluye el desglose de los datos autonómicos. El déficit autonómico alcanzó el 0,35% del PIB. Cuatro comunidades registraron superávit (Canarias, Navarra, La Rioja y País Vasco). Con déficits por encima del 1% del PIB se situaron Castilla La Mancha, Murcia, Extremadura y Valencia. Por encima del 0,3%, Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia.