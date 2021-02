Desigual prevé vender en 108 países más este año

El 30% de la facturación de la firma de moda Desigual se generó en internet. No es de extrañar que ante las incertidumbres pandémicas, la multinacional catalana haya decidido apostar abiertamente por la venta 'on line'. La omnicanalidad bascula hacia internet y desigual.com se ha propuesto ganar protagonismo en los próximos meses con la entrada en 108 nuevos mercados internacionales. Las ventas digitales registraron un crecimiento medio del 50% y de hasta del 70% en los momentos más complejos del confinamiento.

El 'partner' tecnológico y logístico de Desigual en este proyecto es la compañía Global-e, plataforma especializada en servicios de 'e-commerce crossborder', anglicismo que describe la actividad internacional de comercio electrónico. Jordi Balsells, Channels Strategy Director de Desigual, explicó que el proyecto se basa en la utilización de una misma herramienta tecnológica que es capaz de gestionar la oferta y precio en función del destinatario y hacer partícipe también a la red de ventas de proximidad en ese proceso.

A partir de este mes de febrero, Desigual ha informado de que incorporará a los franquiciados en el comercio 'on line' en aquellos países donde ya existe presencia física de tiendas de la cadena, como pueden ser México, Colombia y Singapur. La compañía tiene previsto desarrollar este proyecto en dos fases. Este mes lanza una prueba piloto en Eslovenia y a partir de marzo iniciará una segunda fase en la que hará extensible este modelo a todos sus franquiciados.

Apuesta on line no canibalizadora

La idea global es conseguir la omnicanalidad perfecta de los puntos de venta, su integración en el complejo organigrama de la gestión de las ventas a través de la página web. Las tiendas asumirán la gestión completa de los pedidos, utilizando la plataforma tecnológica que Desigual pone a su disposición, además de otorgarles mayor capacidad de adaptación local a las tendencias del mercado y preferencias de los consumidores, informa Desigual. En la práctica, supone hacer partícipes a las franquicias y las tiendas de los márgenes comerciales y que la actividad 'on line' no canibalice el peso y protagonismo de esas tiendas en su mercado natural de proximidad.

Mediante este proyecto podemos entrar con la tienda desigual.com en aquellos mercados donde ahora no tenemos presencia y en aquellos donde ya estamos presentes mediante las franquicias les otorgamos autonomía para que puedan gestionar este comercio 'on line'. Además, se trata de un proyecto escalable que nos permite combinar nuestro sistema de CRM con los datos que proporciona el cliente durante su proceso de compra, explica Balsells.

El 60% en el extranjero e internet

Desigual.com estará disponible en un total de 150 países con la plena aplicación del plan. La compañía tiene como objetivo que el 60% de sus ventas se produzcan en el canal digital o bien en geografías fuera de Europa en el 2023, un porcentaje que ahora alcanza el 43%.

Los datos de 2020 indican que más de la mitad de las ventas online en desigual.com se realizan mediante un móvil o Tablet y que el 75% del tráfico procede de un dispositivo móvil. Además, los países de donde proceden más visitas son España, Francia e Italia. En 2020 desigual.com registró un incremento del 15% en la frecuencia de compra.

La situación de excepcionalidad vivida en el 2020 a raíz de la pandemia y el cierre de tiendas ha supuesto una aceleración de las que ya eran prioridades estratégicas de la compañía, entre otras, la digitalización y la transformación de los canales para acompañar el crecimiento en los mercados internacionales. Desigual cuenta con más de 3.300 empleados y está presente en 89 países a través de 10 canales de venta, 438 tiendas monomarca y seis categorías de producto: Woman, Man, Kids, Accesories, Shoes y Sport.