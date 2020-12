Díaz critica a los ministros contrarios a subir el salario mínimo: "Dejamos atrás a quien más lo necesita"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado este miércoles contra la parte del Gobierno contraria a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y ha considerado "contradictoria" la actitud de aquellos ministros reticentes a aplicar un incremento del 0,9%, al igual que se ha aprobado para pensionistas o funcionarios. "Me parece que dejamos atrás a quien más lo necesitan", ha declarado Díaz este miércoles en los micrófonos de La SER. La titular de Trabajo también ha manifestado su rechazo a la propuesta de Escrivá para reformar las pensiones y ha atizado a la patronal y sus "lógicas muy masculinas" en las negociaciones del diálogo social.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este mismo miércoles la prórroga del salario mínimo interprofesional en 950 euros, a expensas de dar más margen tanto al diálogo entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos; como al diálogo en el seno del Consejo de Ministros. Pues vicepresidentas como Nadia Calviño o Carmen Calvo se han posicionado abiertamente en contra de subir en las actuales condiciones el SMI.

"Estamos discutiendo por 30 céntimos al día, me da mucha tristeza. Creo que las empresas pueden soportar esa revalorización", ha declarado Yolanda Díaz. La titular de Trabajo ha insistido en que la congelación con la que el SMI arrancará el año es transitoria y espera alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social durante los primeros meses del año. Y ha recordado (argumento insistente durante las últimas semanas) que el único presidente de la democracia española que ha acabado congelando durante todo un año el salario mínimo fue Mariano Rajoy, en el 2012 y el 2014.

Nuevo choque con Escrivá por las pensiones

Las posiciones de Yolanda Díaz y José Luís Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, difieren en varios aspectos y uno de ellos es el planteamiento de las reformas de las pensiones. La última propuesta deslizada por Escrivá para reformar el sistema público de pensiones, bajo el argumento de asegurar su viabilidad, es ampliar la base de cotización para el calculo de las prestaciones a 35 años.

Una iniciativa que Díaz ha recordado que "no estaba en el Pacto de Toledo" y que ha calificado de "recorte en las pensiones públicas". "No vamos a acompañar ningún recorte. Sería inadecuado que un Gobierno que dice que no va a dejar a nadie atrás propicie recortes en materia de protección social", ha aseverado. En este punto, Díaz cuenta con el apoyo de los sindicatos.

Comienza otra negociación de los ERTEs

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a los agentes sociales a no apurar los plazos en la próxima negociación para la prórroga de los ERTEs de la covid. Las actuales condiciones vencen el 31 de enero, las conversaciones a tres bandas está previsto que comiencen el próximo 8 de enero y la titular de Trabajo pretenden tener cerrado un acuerdo para el 15 de enero. "Hemos debatido suficiente y ya hay una experiencia acumulada", ha sostenido.

Así lo ha manifestado Díaz, que ha señalado especialmente a la patronal y le ha pedido no llegar al último día sin una decisión tomada. La CEOE decidió en la pasada prórroga apoyar el texto negociado con el Gobierno en la madrugada del último día de plazo. Una dilación que Díaz atribuye a unas "lógicas muy masculinas" de estirar al máximo las negociaciones y tensar las posiciones.