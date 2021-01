Los directivos ganan 2,5 veces más poder adquisitivo que sus empleados en la última década

La crisis originada por el coronavirus amenaza con una congelación generalizada de los salarios, especialmente en los sectores más afectados. Las remuneraciones en España en gremios como la hostelería, el comercio o el turismo ya han cerraron el 2020 con descensos. No obstante, de momento los sueldos en España, de media, están aguantando y consiguen ganar poder adquisitivo gracias al desplome de la inflación. Aunque esa relativa bonanza no es igual para todos los trabajadores y aquellos en las escalas más altas de la jerarquía empresarial son los que salen mejor parados. Desde la anterior crisis del ladrillo, los directivos han ganado 2,5 veces más poder adquisitivo que sus asalariados, según constata un informe conjunto de ICSA Group y Eada.

Las posiciones de partida no son las mismas y muchos trabajadores de a pie todavía arrastran secuelas de la anterior crisis económica. Los directivos cobran de media 7.188 euros al mes (brutos, en 12 pagas); los cargos intermedios 3.588 euros y los empleados 1.960 euros. Y es que los empleados no comenzaron a recuperar el poder adquisitivo perdido desde el colapso de Goldman Sachs y el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta hace un par de años. Mientras los directivos y los cargos intermedios salieron antes y con mayor intensidad. La inercia marca que dicha brecha seguirá creciendo, especialmente entre directivos y empleados, y con más intensidad en el caso de los altos directivos. Pues según ha señalado el profesor de Eada Jordi Asens, estos se mueven en un mercado laboral de competencia internacional.

El estudio de la consultora y la escuela de negocios está elaborado en base a los sueldos de 80.000 profesionales y refleja una tendencia en el último año a la polarización. Pues sectores en los que la covid está teniendo alta incidencia (y que antes de la pandemia ya registraban menores niveles salariales), los datos del informe de ICSA Group y Eada ya registra descensos salariales, como en los servicios, el comercio o el turismo. Y en otros, como la industria o los transportes, las remuneraciones siguen al alza. Los ponentes del estudio han alertado de que la salida de la crisis de la covid amenaza con abrir una nueva dualidad en el mercado laboral español, con sectores que sigan ganando poder adquisitivo y otros que lo vayan perdiendo.

No obstante, en términos generales y de media entre todos los sectores, el estudio no revela el impacto que puede tener la crisis de la covid en el medio plazo. En el corto, de momento, no constata devaluaciones salariales generalizadas entre aquellas personas que han mantenido su puesto de trabajo. Pese a que existe inquietud entre los sindicatos de que las empresas más afectadas puedan compensar parte de las pérdidas registradas a través de reducciones salariales unilaterales. El factor erte está ejerciendo de muro de contención durante este primer compás de la pandemia.

Industria y transporte, 'valores seguros'

De la misma manera que la covid no está afectando de la misma forma a todos los sectores, no todas las empresas tienen el mismo margen para ofrecer salarios más competitivos a sus trabajadores. Especialmente aquellos mejor pagados. La industria y los transportes se erigen como los valores seguros tras el tsunami pandémico, siendo los ramos de actividad que más han incrementado sus salarios este pasado 2020. Por el contrario, el comercio, el turismo o los servicios son los que registran menores alzas o directamente devaluaciones.

Diferencias que también se extienden por tamaños de empresa. "Si hay alguien que en esta pandemia se está viendo afectado es la micro y pequeña empresa", ha señalado el presidente de ICSA Group, Ernesto Poveda. Hasta el punto de que los directivos y los mandos intermedios de estas firmas han visto caer sus salarios en este último ejercicio.

Madrid y Cataluña, los mejores pagadores

En la edición de este año del informe de Eada y ICSA Group, Madrid y Cataluña se mantienen como los territorios que mejor remuneran a sus directivos y cargos intermedios. Navarra se cuela, en primera posición, como la comunidad autónoma que mejor paga a sus empleados; seguida de los dos motores económicos españoles.