El director ejecutivo de Twitter se hace con el control de Tidal, la plataforma musical del rapero Jay-Z

La empresa Square, dirigida por Jack Dorsey, ha alcanzado finalmente un acuerdo de casi 250 millones de euros para adquirir la mayoría de las acciones de Tidal. De esta forma, el que fue fundador de Twitter tomará el control de la plataforma musical en 'streaming', que hasta ahora estaba bajo el control de Jay-Z, el conocido rapero y marido de Beyoncé.

A pesar de que, tal y como se ha anunciado este jueves, Tidal pasará a estar bajo el mandato de Dorsey, el acuerdo al que se ha llegado permitirá al rapero, que hasta ahora era el propietario, entrar en el consejo directivo de la empresa.

Tidal, que nació como una plataforma alternativa al servicio musical de Spotify, ofrece más de 52 millones de títulos en alta calidad a cambio de una suscripción mensual. No son pocos los artistas que han criticado las bajas retribuciones que les paga Spotify por reproducir sus canciones. Es el caso de la artista Taylor Swift, quien en 2014 retiró toda su música de la plataforma musical para reivindicar la poca remuneración que los artistas recibían de servicios de 'streaming' como Spotify.

Ha sido el propio Dorsey quien ha anunciado a través de sus redes sociales la compra de la plataforma, a la vez que ha asegurado que uno de sus objetivos es facilitar a los artistas nuevas herramientas y nuevos sistemas de rentabilizar sus trabajos. "Todo se reduce a encontrar nuevas maneras para apoyar el trabajo de los artistas", ha añadido el nuevo propietario. "Queremos ofrecer nuevas ideas que busquen empoderar la economía a los artistas".

Square is acquiring a majority ownership stake in TIDAL through a new joint venture, with the original artists becoming the second largest group of shareholders, and JAY-Z joining the Square board. Why would a music streaming company and a financial services company join forces?!