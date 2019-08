Una disputa legal retrasará la venta de viajes del Imserso

El lío del Imserso no solo continúa, sino que pintan bastos para los viajeros. Mundosenior decidió recurrir ayer ante el Tribunal de Administración de Recursos Contractuales (TARC) la adjudicación del lote de costas a Mundiplan, por lo que un nuevo escenario no solo está sobre la mesa, sino que es muy probable: el retraso del inicio de los viajes para los más mayores.

La comercialización de los paquetes debía empezar a mediados de septiembre y el comienzo del programa, a mediados de octubre. Sin embargo, tras la decisión de la UTE Mundosenior (Globalia y Barceló) es más que probable que se desmonte el calendario y que, por tanto, una vez más el programa se retrase.

Según aseguraron fuentes próximas a la negociación, Globalia presentó recurso la mañana de ayer al considerar que no tenían «otra opción». El motivo: consideran que su exclusión del concurso sobre dicho lote era por motivos «subsanables», y por tanto, su plazo para el recurso acababa este mismo lunes. De no recurrir, la empresa podría haberse visto en una situación de quedarse sin el Lote 1 (costa peninsular) pero también el Lote 2 (Baleares y Canarias), el cual sí que les fue adjudicado pero para el que Mundiplan aún puede presentar recurso. Para este último recurso, en cambio, el plazo de presentación no terminaba ayer, sino que lo hace a mediados de septiembre.

Así, con este recurso se paraliza el proceso de adjudicación, repitiéndose la situación de hace cuatro años, cuando sendos recursos presentados por parte de los mismos adjudicatarios que ahora, Mundosenior y Mundiplan, causaran una demora en el inicio de los viajes de los jubilados en toda España.

CONFLICTO / Mundosenior (Globalia y Barceló) y Mundiplan (Iberia, Alsa, IAG7 y Gowaii) han gestionado durante los últimos cuatro años este tipo de viajes, el primero encargándose de la costa e interior y el segundo de las islas. Sin embargo, este año el programa ha sido adjudicado al revés, es decir, Mundosenior se llevó las islas y Mundiplan, costa e interior. El programa es para la gestión de las dos próximas temporadas, con opción de prórroga para otras dos más.

El recurso de Mundisenior se produce pocos días después de que la ministra en funciones de Industria, Comercio y turismo, Reyes Maroto, se mostrara optimista al respecto, asegurando que esperaba que ninguno de los grupos adjudicatarios presentara recursos al concurso y que la venta de los viajes se pudiera iniciar en septiembre y, las primeras salidas, en la segunda mitad de octubre. «Hemos estado hablando con ellos y no parece que vaya a prosperar ningún recurso. Nos indican que están buscando ponerse de acuerdo y trabajando en cómo poder ofrecer el mejor servicio para poder dar normalidad al programa», afirmó el sábado.

Las empresas, de hecho, seguirán con su negociación por si llegan a un acuerdo para un intercambio de los lotes, aunque fuentes de la negociación lo consideran un escenario «muy complejo». En cualquier caso, fuentes de Globalia no descartan finalmente retirar el recurso si se acabase llegan a un acuerdo con Mundiplan. Se prevé que casi un millón de jubilados puedan beneficiarse de los viajes.

Las reacciones al recurso, y sobre todo a sus consecuencias, no tardaron en llegar. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, aseguró que es están «muy preocupados por el devenir», pero que la presentación de este recurso no les «sorprende en absoluto» debido a las condiciones generales de la adjudicación de los lotes y «a la opinión de los adjudicatarios», lo que muestra el «malestar general del sector»

La Cehat, de hecho, también presentó en mayo un recurso contra los pliegos del concurso por considerar que las tarifas recogidas no cubren los costes operativos y lesionan «gravemente» sus intereses. Los hoteleros denunciaron que el precio por persona y día debería situarse sobre los 25 euros (actualmente está entre 22,10 y 22,50 euros). El recurso fue rechazado.