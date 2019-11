Las dos alternativas a seguir

¿Ejecución hipotecaria o procedimiento declarativo? No hay un patrón para decir cuál beneficia a clientes o bancos. Lo cierto es que los dos procedimientos tienen consecuencias diferentes: «La ejecución hipotecaria es más rápida, incluso el TSJ dice que para el consumidor es mejor esta vía que la declarativa», puntualiza Fernández Seijo. Pero también es cierto que, si el consumidor no puede hacer frente a la deuda, puede interesarle más el procedimiento declarativo ya que suele ser más largo y retrasa el momento del lanzamiento de la vivienda. Pero «no hay un único protocolo, depende de cada caso», explica la abogada Núria Vilarnau, y agrega que «la jurisprudencia del TSJ no hace más que beneficiar a los bancos».