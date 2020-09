Dos de cada tres agencias de viajes podrían desaparecer por la crisis del covid

Las agencias de viajes españolas afrontan la recta final del año con funestas perspectivas. La Unión Nacional de Agencias de Viajes (Unav) divulgó este miércoles un comunicado en el que calculan que dos de cada tres agencias de viajes desaparecerán si no se amplía la posibilidad de aplicar expedientes de regulación de empleo temporal (ertes). Proponen que la suspensión de empleos se prolonguen hasta marzo, inicio de la próxima campaña turística. La situación es dramática, sin turismo y con restricciones a los viajes.

"El Gobierno ha de entender que es una medida excepcional y que un trabajador, a partir del sexto mes de ERTE, no puede pasar de cobrar de un 70% de su salario al 50%, porque no se puede vivir con ese 50%. Además, la parte empresarial tampoco puede asumir las cargas de la Seguridad Social durante un tiempo tan prolongado", explicó José Luis Méndez, presidente de Unav.

El colectivo de agencias #locosporviajar, que agrupa a 33 agencias de viaje, cifra en un 95% la caída del volumen de negocio en relación con años anteriores. Al balance negativo de la temporada de verano se une la descapitalización derivada de los depósitos entregados a las aerolíneas y no devueltos, así como al hecho de que la agencias están sosteniendo a los trabajadores que han tenido dificultades para cobrar durante los ertes. Este colectivo, que da empleo a unas 700 familias, "el problema no es tanto la caída de las ventas, sino el conjunto de circunstancias que está llevando a una grave descapitalización de los negocios". Entre esas circunstancia destaca las dificultades en el cobro de los ertes. En esta asociación figuran empresas medianas del sector como Altaïr Viajes, Tuareg, Kananga, Rutas 10, Charter, etc.

Para Unav, la caída de ingresos superará el 70%. Ante la gravedad del contexto, algunos turoperadores y agencias de viajes emisoras barajan en estos momentos acogerse al concurso de acreedores al no poder vender. "Por un lado, la demanda es menor para viajar por España y, por otro, hay una gran cantidad de hoteles y alojamientos turísticos que se están viendo abocados al cierre", ha señalado Méndez.

El sector reclama que los fondos europeos lleguen a las empresas del sector. "Necesitamos que se utilicen los fondos europeos para salvar una situación nunca antes conocida y poder así mantener el tejido empresarial de las agencias de viajes y los autónomos", insistieron.

El colectivo #Locosporviajar ha solicitado que se tome nota de las acciones que se están llevando a cabo en países como Italia, donde el Gobierno anunció este agosto un rescate de las agencias de viaje con un fondo de 265 millones de euros.