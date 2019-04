Elena Reyna expone sus Colores y Texturas a partir del 3 de mayo en Cáceres

El próximo 3 de mayo a las 18.30 horas se inaugura en el Palacio de la Isla de Cáceres la exposición ‘Colores y Texturas’ de la artista Elena Reyna Monasterio. La autora es licenciada en Publicidad, profesión que le ha dado la oportunidad de tener muchas fuentes de inspiración. Además se ha sentido influenciada por los movimientos del pop-art en los inicios de la carrera. Elena afirma que adora pintar sin importar la técnica. Así describe su evolución pictórica: “en los inicios tuve una especial inclinación hacia el ‘collage’, mezclar elementos me divierte, cortar telas, papeles, reutilizar collares, y actualmente me inclino por el color y las texturas a través de paisajes coloridos, las flores de rojo intenso y el mar. De mis múltiples viajes saco ideas y momentos que luego me gusta plasmar sobre un lienzo ya sea a base de recortar trozos de revistas y mezclarlos con óleo o pintar directamente con el acrílico sobre el lienzo”.