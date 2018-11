Elon Musk propone trabajar 80 horas a la semana

El fundador y consejero delegado de Tesla, el magnate Elon Musk, ha defendido la necesidad de incrementar el tiempo de trabajo. En concreto, de elevarlo a las 80 horas semanales. Su argumento: "Nadie ha cambiado el mundo con 40 horas a la semana".

Musk entró en esa reflexión tras publicar un tuit en que invitaba a unirse al proyecto de Tesla. "Únete para crear nuevos mundos de tecnología! Si lograr cosas te importa, entonces SpaceX, Tesla, Boring Company y Neuralink son los lugares para estar".

Acto seguido, avisa de que "hay lugares más fáciles para trabajar, pero nadie cambia el mundo con 40 horas a la semana". Es en ese momento cuando un usuario le pregunta cuántas horas son necesarias trabajar a la semana para cambiar el mundo, a lo que Musk responde: "Varía según la persona, pero alrededor de 80 horas de forma sostenida, con picos de más de 100 en ocasiones. El nivel de dolor se incrementa exponencialmente por encima de 80".

Además, el fundador de Tesla ha insistido en que "si amas lo que haces, no sientes que sea trabajo".

Join to create exciting new worlds of technology!! If getting things done matters to you, then @SpaceX, @Tesla, @BoringCompany & @Neuralink are the places to be. https://t.co/p9deZP02Cz