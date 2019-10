Elvira Rodríguez (PP) plantea frenar la subida del SMI para no dañar el empleo

La candidata número 5 en la lista del PP por Madrid, exministra y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, se perfila como la apuesta económica del líder popular, Pablo Casado. En una entrevista con Europa Press, la candidata critica la oferta fiscal del Psoe y defiende algunas de las propuestas del PP.

De las declaraciones de Rodgríguez a Europa Pres se desprenden algunas de las líneas maestras del programa económico del PP (heredero del presentado para las elecciones del pasado 28 de abril).

Así, el PP pretende mantener la reforma laboral impulsada por Mariano Rajoy, aunque se "ajustarán" algunas cosas y se "dará una vuelta" a los costes de la Seguridad Social para que no sean lesivos con la competitividad.

Y sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), Rodríguez considera que la decisión de subirlo a 900 euros "puede tener que ver con el frenazo del empleo" y advierte sobre el propósito socialista de llevarlo a 1.200 euros al final de la Legislatura. "Yendo a SMI muchos mayores", apunta, la situación puede ser "mucho peor".

LAS CRÍTICAS

En el bloque de críticas, Rodríguez carga contra la "inquina" que --a su juicio-- aplica la ministra de Hacienda en funciones contra las comunidades autónomas "más ricas, especialmente, la de Madrid", a la que María Jesús Montero ha acusado de 'dumping fiscal' por su política continuada de bajada de impuestos, que ha supuesto, según la candidata del PP, "resultados continuados de crecimiento y creación de empleo" y la ha convertido en una región "pujante".

En la entrevista, la número 5 de la lista del PP "no da crédito" al planteamiento de Montero de obligar a las comunidades autónomas con estos impuestos, en lugar de "trabajar con las pobres para que tengan más riqueza" o eliminar "chiringuitos" como, precisa, está haciendo la Junta de Andalucía con Juan Manuel Moreno, que ha suprimido ya "unos 100". "Yo quiero que las pobres dejen de serlo", ha exclamado.

Rodríguez también ha cargado contra la propuesta socialista de introducir algún grado de armonización en los tributos autonómicos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Patrimonio. "Eso es cambiar las reglas del juego" en lugar de decir a las autonomías que más gastan que "no lo hagan", ha recriminado, al tiempo que denuncia la actitud del Gobierno de "buscar áreas de confort" aunque a los ciudadanos "les venga mal".

MAYOR GRAVAMEN A LOS RICOS

En relación al prósito socialista de impulsar cambios fiscales para lograr una mayor aportación a las arcas públicas por parte de los patrimonios más elevados, Rodríguez ha pedido "que no se engañe" a la gente. "Yo no veo un país con tanto rico que dé para tanto", ha afirmado

En su reciente intervención ante el congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la ministra de Hacienda subrayó que España debe tender a medio plazo a reducir la brecha de ingresos fiscales de unos 8 puntos de PIB que separan al país de la media europea. Rodríguez estima que ello supondría una subida de impuestos de 100.000 millones y considera que con ello el PSOE "se cargaría la economía".

Aunque la ministra de Hacienda no abogó por abordar una subida de impuestos de similar calibre, y menos aún en el corto plazo, Elvira Rodriguez afirma: "Que a la gente no la engañen, que no la pueden engañar. ¡100.000 millones todos los años son una barbaridad, 8 puntos de PIB, 8 puntos de la riqueza nacional, pero por favor, un poquito de seriedad!".