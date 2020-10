Una empresa alquila casetas varadero como pisos turísticos en Ibiza

Una empresa que se anuncia en redes sociales está ofreciendo para el próximo verano el alquiler "por días, semanas, etc" de casetas varadero de pescadores, una actividad que está totalmente prohibida por la normativa vigente.

Un anuncio que puede leerse en Instagram, firmado por Seven Days Ibiza, afirma que está "preparando la temporada de verano de 2021" y se define como "la primera empresa especializada en alquileres de varaderos de la isla por días, semanas, etc."

"Somos profesionales con experiencia que cuidan cada detalle para asegurar a nuestros clientes la máxima seguridad para su inmueble", añade.

"Si es propietario y desea ingresos extra, no dude en contactarnos", explica Seven Days Ibiza, que especifica que este tipo de instalaciones no se alquilarían hasta marzo del año que viene.

Consultado el Consejo de Ibiza al respecto, el departamento de Lucha contra el Intrusismo señaló que la publicidad en sí de este tipo de ofertas no constituye una infracción a la vigente Ley Turística de Balears, aunque sí lo sería su comercialización.

Por este motivo, el Consejo de Ibiza mantendrá una estrecha vigilancia sobre casos como este, dentro del operativo que desarrolla de forma permanente para localizar y sancionar a las personas y empresas que ofrecen alojamientos al margen de la ley.

La normativa establece las condiciones en que puede ofrecerse este servicio.

Este diario intentó sin éxito recabar la opinión de la persona que figura como responsable de este anuncio en las redes sociales.