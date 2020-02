Las empresas textiles encarecerán el precio de la ropa por el impacto del coronavirus

El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, ha advertido este miércoles de que algunas empresas textiles encarecerán el precio de la ropa por el impacto del coronavirus en la cadena de suministro.

Para Zamácola, aunque esto sea una posibilidad que varias empresas pondrán sobre la mesa, se trata de un "error" que el incremento de los costes de producción se traslade al precio de venta al público, puesto que originaría un precio de venta al público "erróneo".

"El público no creo que sea capaz de aceptar un incremento de coste sin que el valor del producto lo tenga. ¿Que haya empresas que lo van a trasladar? Que no te quepa la menor duda", ha asegurado el presidente de Acotex en declaraciones a Europa Press.

"He hablado con varias marcas y hemos discutido este asunto, desde mi punto de vista creo que es un error, pero creo que es un error no porque el coste va a ser mayor y va a ser menor el margen, sino porque el precio de venta no se fija por el coste, sino porque el producto tiene una calidad determinada de una marca determinada y con una aceptación determinada", ha matizado.

PROVEEDORES ALTERNATIVOS

Asimismo, el presidente de Acotex ha puesto el foco sobre la posición de China como suministrador. "Hay muchos tejidos, botones o cremalleras que vienen de China, eso puede ser un problema y un plan de contingencia podría ser buscar proveedores alternativos a estos", ha añadido.

Zamácola ha explicado que algunos de estos proveedores pueden ser Tailandia, Turquía, Marruecos e incluso España, señalando que puede haber una oportunidad para que la industria textil repunte en el país. "Cada empresa tiene que hacer sus deberes y estudiar sus posibles planes de contingencia", ha apostillado.

Sin embargo, el representante textil ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a este respecto, apuntando que el principal problema de esta crisis es la falta de información fidedigna, porque ni los agentes saben cuándo va a volver la producción en el país asiático.

"Si esto se alarga, habrá un problema de suministro, pero también es una realidad que las empresas estamos haciendo planes de contingencia con este asunto. Lo que se ha dicho de que nos quedemos sin ropa en las tiendas para la temporada de invierno es completamente irreal", ha afirmado.

TEMPORADA ASEGURADA

Zamácola ha explicado que es posible que afecte de manera que, de una colección de 400 referencias, a lo mejor hay 20 que haya que cambiar o no se tengan finalmente en tienda, pero para eso habrá productos sustitutivos.

Por último, el presidente de Acotex ha señalado que la temporada de primavera-verano está asegurada porque las marcas ya disponen de sus productos en los almacenes.