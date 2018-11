Endesa instalará más de 2.000 puntos de recarga eléctrica públicos en los próximos dos años

La compañía energética Endesa instalará más de 2.000 puntos de recarga públicos en un plazo de dos años para dar cobertura a las principales zonas urbanas, autopistas e islas, a los que sumarán otros más de 6.500 entre 2019 y 2021 para que "cualquiera se pueda desplazar por España con una distancia de 100 kilómetros".

Así lo ha anunciado este viernes el consejero delegado de la compañía, José Bogas, antes de la presentación en sociedad del plan, que tuvo lugar en el Teatro Goya de Madrid. La energética invertirán en este plan 65 millones de euros e instalará un total de 108.500 puntos en el plazo de cinco años a través de una nueva línea de negocio bautizada como Endesa X.

Pero lo hará por partes en el caso de la instalación pública, en los primeros dos años (2019 y 2020) pondrán esos 2.000 puntos para conectar las principales ciudades de más de 35.000 habitantes y cubrirán 15.000 kilómetros de las principales vías y áreas urbanas para garantizar que el 75% de la población dispondrá de infraestructuras públicas en su municipio y en los tres siguientes (2021-2023) otros 6.500 puntos en centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio, etc.

Además, la compañía tiene previsto poner 100.000 puntos de recarga en parkings privados de residentes o de empresas. "El plan nace no solo con el ánimo de contribuir a nuestro esfuerzo en el sector eléctrico sino también ser un promotor y un líder en el impulso de la electrificación de la economía y para contribuir a la descarbonización de la economía y de los sectores adyacentes", precisó Bogas.

La mayoría de los puntos serán rápidos (50%), es decir, en 30 o 40 minutos serán capaces de recargar el coche para un recorrido de 100 kilómetros; el 35% serán normales, lo que supone alrededor de 4 horas para la recarga de esos 100 kilómetros y un 15% serán de recarga ultrarápida que permitirá recargar los 100 kilómetros en seis minutos.

Además, la compañía tiene acuerdos con algunos fabricantes como Mitshubishi, Smart o Mercedes.

UN EURO LA RECARGA DE LA CASA



El precio de carga será de un euro por cada 100 kilómetros cuando la instalación esté en casa. Fuera, variará y también subirá. No obstante, preguntado sobre la posibilidad de que en el año 2050, cuando el coche eléctrico sea preponderante en el parque público el precio de la electricidad suba, Bogas aseguro que más que más cara, él espera que sea más barata. "La tecnología de renovables hace unos años necesitaba subvenciones porque era cara, pero hoy en día es absolutamente competitiva. Yo diría q es la más competitiva que tenemos", agregó.

No obstante, Bogas recordó el problema de la firmeza, es decir, qué ocurrirá cuando no haya viento o sol. "Que seamos capaces de almacenar esa energía para inyectarla luego de nuevo en la red en el momento en el que se necesite, eso todavía hay que desarrollarlo, eso es la parte de las baterías, eso todavía es caro pero las expectativas son muy buenas. Tenemos q ir con cuidado, pero de aquí a 2050 somos capaces seguro y estoy convencido que no solo será una energía limpia, sino también muy competitiva", concluyó.