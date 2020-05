Escriva afirma que "salvo País Vasco y Navarra" las comunidades "no están en condiciones" de gestionar el IMV

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha señalado tras escuchar la petición de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para que la administración valenciana gestione el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que "quitando el País Vasco y Navarra, en el resto de España los esquemas de renta mínima tienen resultados bastantes limitados y dispares", por lo que "las comunidades autónomas no están en condiciones" para gestionar la ayuda "muy rápidamente".

Así lo manifestó durante la noche del viernes en una entrevista en la Cadena Ser, tras escuchar la petición que la coportavoz de Compromís formuló ese día en euskera para que puedan gestionar el Ingreso Mínimo Vital las autonomías que quieran, como la valenciana, para compatibilizarlo con cada renta de inclusión y evitar duplicidades y desprotección social.

Escrivá ha explicado que, "quitando al País Vasco y Navarra, en el resto de España los esquemas de renta mínima tienen resultados bastante limitados y dispares por distintas razones y en distintos territorios". Por ello, cree que "las comunidades autónomas no están en condiciones, y menos ahora en medio de la crisis del coronavirus", "sin tener esa singularidad" que tienen País Vasco y Navarra, de tramitar "con la urgencia que tenemos de desplegar esto, con toda la potencia que puede dar la seguridad social, la agencia tributaria y el sistema multicanal".

"No tenemos en ningún caso la certidumbre y la convicción de que sean capaces de desplegar esta prestación muy rápidamente", ha dicho, antes de puntualizar que esto "no quiere decir que en el futuro eso no pueda ser así". Ha recordado que la propia ley establece "la posibilidad de que en un momento del futuro" se pueda "convenir con las comunidades autónomas que lo gestionen". "Aquí lo que se trata es de ser eficaz y rápido", ha subrayado, para rematar que "desgraciadamente" no percibe eso "en el resto de comunidades autónomas. "Lo importante es desplegar bien la renta, esto no se trata de una batalla de competencias, se trata de desplegar esta prestación muy rápido y con mucha ", ha zanjado.