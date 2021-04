En España existen 40.000 empresas zombis o desahuciadas

En España existen del orden de 39.560 empresas zombis. La OCDE define las empresas zombis como las empresas de más de 10 años de existencia y que no son capaces de hacer frente sus deudas con su excedente bruto de explotación durante al menos tres años consecutivos. El Banco de España las designa como empresas vulnerables o de escasa viabilidad las que tienen una ratio de cobertura de las deudas durante dos años consecutivos. Se excluyen las hólding y las empresas de reciente creación (en las que lo más usual es no tener beneficios durante algunos años). El impacto de la actual pandemia en la viabilidad podría hacer que estas cifras, extraídas de un informe basado en datos del 2020 y elaborado por Informa D&B (compañía filial de Cesce), puedan aumentar considerablemente en los próximos meses. Las empresas zombis suponen el 7% de las sociedades con más de 10 años de antigüedad, según el estudio. En la práctica, estas empresas no pueden cubrir sus gastos con sus ingresos. Si esa situación se prolonga, pasan a engrosar el temible calificativo.

Si se contabiliza en esa estadística funesta a las sociedades que no tienen actividad comercial, según los datos del Registro Mercantil, la cifra alcanza 1,4 millones de las más de siete millones de empresas que componen la base de datos de D&B en España. Las empresas sin actividad en el Registro Mercantil se elevan a 1.439.168. Solo durante el año 2020 se detectaron 75.000 empresas en esta situación. Casi el 60% de estas empresas se crearon antes de 1995 y tan solo 54.000 han surgido en los últimos cinco años. La cuarta parte de estas sociedades se ubican en la comunidad madrileña. En Cataluña se localizan el 20% y Andalucía es sede de una de cada diez.

Los sectores de Construcción y actividades inmobiliarias y el de Comunicaciones son los que acumulan una mayor cantidad de empresas zombis, con el 19% y el 18% del total, en particular aquellas que se dedican a la actividad inmobiliaria y la informática. Comercio es el siguiente con un 17%. Los sectores con menor número de compañías en esta situación son Administración, 0,03%, Industrias extractivas, 0,36%, Educación, 1,43%, y Sanidad, 1,61%. En Hostelería encontramos al 4%, casi todas en la rama de Servicios de alojamiento.

Actividades inmobiliarias e informáticas

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B: "Las microempresas suponen el 91% de las empresas zombis detectadas en España, y son más numerosas en las actividades inmobiliarias e informáticas". Tanto las empresas grandes como las medianas no llegan a representar el 2% del total y las de pequeño tamaño son cerca del 6%. Por comunidades, Madrid concentra 7.194 empresas zombis, el 18% del total, seguida por Cataluña con el 17% y Andalucía y Valencia con un 11% en ambos casos.

Los datos para la elaboración de este estudio son extraídos de la base de datos de Informa D&B que cuenta con siete millones de agentes económicos censados sobre los que ofrece información comercial, financiera y de marketing y que incluye, entre otras fuentes, los datos oficiales del BOE y del Registro Mercantil.

