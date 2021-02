España pierde 218.000 empleos en la 'cuesta de enero' de este 2021

El 2021 arranca con 218.000 empleos menos en una 'cuesta de enero' que no ha sido de las peores. El balance de trabajadores en activo es malo, pero no es peor de lo que empezó el 2020, antes de la irrupción de la pandemia. Por otro lado, el paro sigue subiendo y, pese a que lo hace a menor intensidad que en los meses precedentes, por la inercia sostenida de los últimos meses se asoma a los cuatro millones de desempleados. Y el número de trabajadores en erte se estabiliza, en los 739.000 afectados; según los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social.

Todos los meses de enero desde el 1999 han dejado cifras negativas para el empleo. Y el primer año tras la llegada del covid no ha sido la excepción. La alta temporalidad que caracteriza y lastra al mercado laboral español se plasma en meses como estos. Contrataciones que vencen de la campaña navideña y otras que no llegan todavía en el resto de sectores explican parte de los números rojos.

Dentro de lo malo, las cifras de este primer mes del 2021 no han sido las peores, pues en el 2020 se destruyeron más empleos en el primer mes del año. Hasta el punto de que, en términos desestacionalizados (es decir, corrigiendo estadísticamente ese sesgo de calendario), se han ganado 40.000 empleos. La principal diferencia, no obstante, es que entre un enero y otro ha irrumpido una pandemia y España arrastra 335.014 afiliados a la Seguridad Social menos que tiene como asignatura pendiente recuperar durante este 2021.

Los autónomos resisten

Una nota que invita a un moderado optimismo, y que revela el efecto de las ayudas implementadas por el Gobierno, es la resistencia que siguen mostrando el colectivo de trabajadores autónomos. Tras cerrar el 2020 con números verdes en cuanto a afiliación, es decir, el número de trabajadores por cuenta propia se incrementó pese a la pandemia; este enero del 2021 ha dejado el arranque 'menos malo' desde el 2018. Con una pérdida de 14.668 autónomos dados de alta. Cifra que corre el riesgo de aumentar una vez el Estado reitere las ayudas extraordinarias por covid vigentes.

El paro roza los 4 millones

Un indicador que adquiere tintes cada mes más preocupantes es la estadística de paro registrado. Si bien este enero no ha sido el peor de la estadística (está al nivel del 2018), la inercia de los últimos meses no deja de sumar nuevos desempleados a las colas semi virtuales del SEPE. El paro lleva al alza de manera ininterrumpida desde septiembre, cuando se desvaneció la ilusión de desescalada que supuso el verano y que el coronavirus se ha cobrado luego con segundas y terceras olas. Enero del 2021 sumó 76.216 desempleados, hasta un total de 3,96 millones de parados en toda España. Es la cifra más alta desde el 2016 y no sería descartable que en febrero se superara la cota simbólica de los cuatro millones.