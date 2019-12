España recibió el pasado octubre un 0,3% menos de turistas extranjeros

España recibió en octubre un 0,3% menos de turistas extranjeros que en el mismo mes de 2018. En concreto, en el décimo mes del año llegaron 7,6 millones de turistas. Una cifra lastrada por los malos resultados de Canarias y Baleares, comunidades más afectadas por la quiebra de Thomas Cook, que han sido las únicas que han visto retroceder el número de turistas. En el lado contrario está Cataluña que recibió un 1,6% más de turistas en octubre, a pesar de que a mediados de mes salió a la luz la sentencia del procés que desató un alud de protestas.

La quiebra de Thomas Cook el 23 de septiembre puso en alerta al sector turístico español por la incidencia que pudiera tener, sobre todo, en las islas, más dependientes del turoperador británico. A juicio de los hoteleros y del Gobierno, la sangre no ha llegado al río, pues otros turoperadores como Jet2 o Tui han sustituido la operación del gigante británico, por lo que después de Navidad, Canarias tendrá garantizada la misma operación que en años anteriores. Pero, en el mes de octubre se aprecia una caída de turistas en Canarias del 9,1% y del 4,6% en Baleares. Un descenso que en el caso de Canarias coincide con el comienzo de la temporada alta (octubre-marzo). No obstante, no es un hecho aislado. Las islas mantienen desde el mes de mayo una tendencia a la baja continua con caídas que alcanzaron sus descensos más abruptos en el mes de julio (-3,51%), en el caso de Baleares, y en los meses de mayo y septiembre, en el caso de Canarias, con un retroceso del 8,11% y 8,38%, respectivamente. En el conjunto de España es el cuarto mes consecutivo –julio (-1,3%), agosto (-0,5%) y septiembre (-0,2%)– en el que la llegada de turistas retrocede, pero el gasto sigue en ascenso. En octubre, los turistas internacionales dejaron un gasto de 8.367 millones de euros, un 2,5% más respecto al mismo mes de 2018. El gasto medio por turista se sitúa en 1.097 euros, con un incremento anual del 2,8%. Por su parte, el gasto medio diario crece un 6,5%, hasta los 161 euros.

PROCEDENCIA / Reino Unido fue el principal país de residencia, con casi 1,7 millones de turistas, lo que representa el 21,7% del total y un descenso del 4,4% respecto a octubre del año pasado. Alemania y Francia son los siguientes países con más turistas que visitan España. Alemania aporta 1,1 millones (un 8,3% menos en tasa anual) y Francia 894.899 (un 1,7% menos).