La Fed sube los tipos pero rebaja las perspectivas de crecimiento

Como se esperaba y pese a la presión que ha estado ejerciendo públicamente en contra Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, la Reserva Federal ha decidido subir por cuarta vez este año los tipos de interés, que quedan entre el 2,25 y el 2,50%. El ritmo de subidas previsto para el año que viene, no obstante, se relaja ante una revisión a la baja de las perspectivas económicas y, frente a las tres que se preveían en septiembre, ahora la Fed estima que realizará solo dos en 2019.

El banco central estadounidense ha ratificado con la decisión, adoptada unánimemente, su independencia de la Casa Blanca, desde donde Trump ha usado términos como “locura” para desaconsejar una subida de tipos y había pedido a la Fed que “tomara el pulso de los mercados”.

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!