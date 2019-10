El FMI reclama la "paz comercial" entre EEUU y China

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, urgió este jueves a EEUU y China a avanzar hacia la "paz comercial", y no solo a una "tregua", tras el reciente acuerdo parcial entre Washington y Pekín para rebajar la escalada en sus continuadas imposiciones de aranceles.

En su primera rueda de prensa al frente del FMI en la asamblea anual del Fondo, Georgieva subrayó que lo importante, no obstante, es que se logre una "paz comercial", y no se "quede en una tregua". "Tenemos que volver al comercio como un motor de crecimiento. Y no estamos buscando un pequeño impulso, queremos una aceleración", agregó la búlgara, que sustituyó a comienzos de mes a la francesa Christine Lagarde al frente del organismo.

La semana pasada, Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo parcial "significativo" para rebajar las tensiones comerciales que mantienen desde el año pasado. En virtud del acuerdo, Estados Unidos decidió suspender su plan de subir del 25% al 30 % los aranceles a las importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares, mientras que China se comprometió a adquirir entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses al año, según la Casa Blanca.

PREVISIONES GLOBALES

El FMI presentó esta semana, en el marco de su reunión, sus nuevas previsiones globales, que redujo de nuevo por la batalla comercial que libran EEUU y China. La disputa comercial mermará el crecimiento de las dos potencias en el 2019 y el 2020 y esa ralentización arrastrará a toda la economía mundial, que este año crecerá solo un 3%, su menor ritmo desde la crisis financiera.

La asamblea reúne en Washington a los líderes económicos de los 189 países miembros del FMI y su institución hermana, el Banco Mundial, del 18 al 20 de octubre con conferencias y encuentros para discutir problemas como la desigualdad económica o la automatización de la fuerza laboral.