Fomento pide al INE que elabore ya una estadística de los precios del alquiler

El Ministerio de Fomento ha instado por carta al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que adelante la elaboración de una estadística propia sobre los precios del alquiler en España. Esta está prevista en el anteproyecto del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, pero el Ejecutivo ha solicitado al organismo estadística que acelere su implementación ante la fuerte subida que ha experimentado estos precios en casi todo el país, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y el problema de acceso a la vivienda que ello ha generado en las capas más desfavorecidas de la sociedad.

La carta remitida el día 15 de enero se envía varias semanas después de la aprobación del real decreto ley sobre medidas de alquiler de vivienda, que finalmente no incluye ninguna propuesta para limitar el avance de los precios en los mercados más tensionados, como sí figuraba en el acuerdo presupuestario suscrito entre el Gobierno y Podemos.

No obstante, esta iniciativa de Fomento, que por el momento no ve clara la posibilidad de limitar los precios, puede interpretarse como un primer paso del Ministerio para conocer con exactitud cómo está el mercado de alquiler mediante fuentes oficiales y, a partir de ahí, adoptar las medidas que considere necesarias. Actualmente no existen estadísticas oficiales sobre el precio del alquiler de vivienda y los datos de los que se disponen los aportan los principales portales inmobiliarios.

La misiva, firmada por la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, y dirigida al director general de Coordinación y Estadística del INE, Miguel Ángel de Castro, solicita al organismo estadístico, dependiente del Ministerio de Economía, que "sin desmerecer la relevancia de otros estadísticas", dé "la máxima prioridad" a la 'Estadística de alquiler de viviendas no destinadas a fines turísticos', prevista en el Plan Estadístico 2021-2014, desagregada por territorios y con la periodicidad que permita comprobar su evolución espacio-temporal.

Asimismo, Fomento considera que, de forma complementaria, urge la necesidad de profundizar en una visión integrada del problema de la vivienda a través de la vinculación con determinadas variables que reflejen la situación social y económica de los hogares, con la finalidad de que pueda servir de base para determinar "zonas de mercado en las que existe una mayor presión alcista y una reducción de la oferta de alquiler asequible".