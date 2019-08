Fracasa una nueva mediación con Iberia y se mantiene la huelga de este fin de semana en El Prat

Las negociaciones entre el personal de tierra de Iberia y la empresa siguen enrocadas, tanto en Barcelona como en Madrid. Este martes se han celebrado mediaciones con los representantes de los trabajadores del servicio de handling de ambos aeropuertos y ambas han concluido con el mismo resultado: continúan en pie las huelgas convocadas para este fin de semana.

Iberia no ha cambiado su postura en las mediaciones convocadas por la Administración para tratar de desencallar el conflicto laboral que mantiene con sus trabajadores. Toda mejora de las condiciones de contratación y de reducción de los índices de temporalidad debe pasar por la mesa de negociación del convenio estatal. Y los sindicatos quieren enfocarlo a nivel local; una diferencia de perspectivas que ya ha provocado que los trabajadores del aeropuerto de El Prat hayan protagonizado dos fines de semana de paros, los pasados 27 y 28 de julio y el 24 y 25 de agosto.

La mediación celebrada por la mañana en Madrid, tal como han confirmado fuentes sindicales, no ha prosperado y la que ha tenido lugar durante la tarde en Barcelona, tal como también ha confirmado Treball, tampoco. Las partes no descartan mantener más reuniones antes de llegar a los paros registrados para el viernes 30 y el sábado 31, aunque no son optimistas de poder evitar un nuevo fin de semana de huelgas. Con la diferencia de que este será el primero que se celebrará de manera simultánea en Madrid y Barcelona. Y, al día siguiente, comienza el primero de los 10 días de huelga del personal de cabina de Ryanair en toda España.