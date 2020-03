La fuga de británicos provoca una caída de turistas del 1,4% en enero en España

Mal arranque de año para el turismo. España recibió en enero 4,1 millones de turistas internacionales, un 1,4% menos que el mismo mes de 2019, mientras que su gasto se incrementó un 2,1% hasta los 4.779 millones de euros, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre los motivos de este desplome está la llegada de casi 100.000 británicos menos, precisamente, en el mes en el que se hizo efectivo el 'Brexit'.

Es la primera vez que el año se inicia con una caída de turistas desde el 2013 cuando se registró un retroceso en enero del 3,1%, sin embargo, es la segunda caída consecutiva tras la registrada en el mes de diciembre (-0,9%). Entonces saltaron las primeras informaciones sobre el coronavirus chino, no obstante, la alarma global no llegó hasta finales de enero, por lo que sus efectos no debieran apreciarse en los datos turísticos hasta febrero.

En este sentido, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad en el turismo al asegurar que "no hay motivos de salud pública para no viajar a España". "Son momentos para mantener la calma. España es un país seguro y contamos con la mejor sanidad pública y los mejores profesionales sanitarios", ha explicado Oliver en un comunicado después de que el sector haya advertido sobre los potenciales peligros que el virus ha dejado patente en forma de cancelaciones.

Pero el retroceso de enero tiene otro motivo. La caída de turistas del Reino Unido, principal mercado emisor, que redujo sus llegadas en un 11% hasta los 718.248 turistas, en el mes en el que se ha hecho efectiva su salida de la Unión Europea (31 de enero). Si bien no ha sido el único país que ha disminuido sus visitas. Alemania, con 493.711 turistas registró una caída del 4,6% y Francia, con 480.364, del 7,7%.

Una tendencia, la de la pérdida de turistas de los principales países europeos, que quedó patente con el cierre del año 2019 y que se debe también al mal registro de comunidades como Canarias, la más visitada en el primer mes del año, que tuvo un descenso de llegadas del 5% (1,1 millones de turistas).

A Canarias le sigue Cataluña, con una caída del -4,5% hasta los 869.168 turistas y la Comunidad de Madrid que, por tercer año consecutivo se sitúa tercera al superar a Andalucía con un crecimiento del 4,6%, hasta los 611.422 turistas. El mayor descenso lo registra las Islas Baleares que recibió en enero 103.902 visitantes, un 26,8% menos que en 2019, después que en los dos últimos años creciese a doble dígito en el primer mes del año (18% en 2019 y 11% en 2018).