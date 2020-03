El gasto 'on line' en productos de gran consumo creció el 11,6% en el segundo semestre del 2019

El consumo 'on line' en productos de gran consumo aumentó en el segundo semestre del año el 11,6%. Los consumidores están transfiriendo cada vez más compras a internet, abriendo oportunidades para el comercio y confirmando cada vez más las incertidumbres del comercio tradicional por la elevada competencia.

El estudio 'E-Commerce en Gran Consumo', de Aecoc Shopperview y Netquest, revela que los e-consumers de productos de gran consumo gastaron 229,5 euros de media durante este periodo.

Tras el estudio durante los últimos 18 meses de la actividad en internet de más de 10.000 usuarios españoles, el informe de la asociación multisectorial Aecoc reconoce que solo el 3% de los consumidores tienen como prioritario el canal 'on line' para sus compras de gran consumo. Sin embargo, el 23,4% de la población realizó alguna compra de alimentación, bebidas, droguería, salud y belleza, o productos para bebés y mascotas en el segundo semestre del 2019, con un gasto medio por usuario de 229,5 euros durante todo el periodo, lo que supone un crecimiento del 11,6% respecto de los 205,53 euros de inversión por comprador registrados en la segunda mitad del 2018. La distribución es consciente de que el crecimiento potencial de las ventas en internet es elevado, mucho más que el previsto para la distribución convencional.

Los compradores de internet tienen un tícket de compra elevado. Según el estudio llegó a superar la barrera psicológica de los 100 euros. Por el contrario, el cliente habitual de las tiendas físicas tiende en los últimos años a hacer compras más pequeñas y recurrentes. En cada acto de compra, los consumidores de internet incluyeron una media de 20,6 productos en su cesta (17,4 en 2018), que costó el 9,7% más que un año antes. "El 'on line' es un mercado en crecimiento, con indicadores de penetración y gasto por usuario con incrementos interanuales muy notables", opinó el responsable de Aecoc Shopperview, Xavier Cros.

El uso de internet para hacer las compras varía mucho según la edad de los compradores. Así, el estudio Observatorio Shopper Experience, un estudio de la empresa in-Store Media, determinó que la penetración de internet en los consumidores nacidos en los años 90 era del 15% frente al 6% de los nacidos en la década de los 60. Por ello los expertos, sitúan las ventas en internet en el futuro en torno al 20% en los próximos años. Amazon acumula más del 40% del total de los pedidos de 'e-commerce' que se hacen en España, pero no es un actor principal en la compra 'on line' de productos de gran consumo, excepto en las categorías de salud y belleza y artículos para bebés y mascotas. Este dato es llamativo, si se tienen en cuenta los grandes esfuerzos de Amazon y Alibaba, por ejemplo, para introducir el hábito de comprar productos de alimentación a través de internet. En la distribución por categorías, los productos de alimentación representan el 37% de la facturación de las compras 'on line' en gran consumo, por un 23% de los artículos de salud y belleza, el 18% los destinados a mascotas, un 10% las bebidas, un 7% la droguería y un 4% los productos para bebés.